«Светолок» приглашает за покупками в «Салон каминов»

В ТВК «Республика» в Барнауле 15 декабря прошло праздничное открытие «Салона каминов» компании «Светолок» . Десятки жителей Алтайского края посетили магазин и поняли, что в наше время камины перестали быть роскошью и доступны каждому.

На первом этаже торгово-выставочного комплекса «Республика» было многолюдно. В честь торжественного открытия «Салона каминов» посетители увидели динамичный номер от студии чирлидинга Fly. После этого барнаульцы и гости города активно участвовали в розыгрыше от компании «Светолок». Отвечая на вопросы о доме и уюте, можно было получить сертификат для покупок в любом магазине сети. Счастливчиками стали несколько человек.

В финале праздника под аплодисменты присутствующих перерезали ленточку, и «Салон каминов» был официально открыт. Через несколько минут посетители с удовольствием рассматривали камины, чтобы подобрать подходящий для себя.

В ТРК «Республика» находится самая большая экспозиция каминов в Барнауле. Здесь есть электро- и биокамины на любой вкус. Все желающие могут выбрать камин с понравившейся облицовкой, будь то сланец, кирпич или другой материал. Есть различные модели как в наличии, так и под заказ. Цены начинаются от 10 тысяч рублей.*

Больше всего гостей удивил один из паровых каминов, который стоял в центре салона. Издалека казалось, что от него исходят настоящие языки пламени. Посетители фотографировались с камином и подходили ближе, чтобы рассмотреть его со всех сторон.

Праздничное открытие «Салона каминов» компании «Светолок». Анна Зайкова

Сотрудники компании «Светолок» отмечают, что паровые камины пользуются наибольшей популярностью. Они дают эффект реального пламени, но при этом совершенно безопасны и не требуют сложного ухода.

Компания «Светолок» работает с ведущими мировыми производителями каминов. Среди них — InterFlame, RealFlame, Electrolux, Glenrich и многие другие. Ассортимент постоянно пополняется, а число поставщиков растет.

«Салон каминов» находится на первом этаже ТВК «Республика», проспект Космонавтов, 6-г.

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