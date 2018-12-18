«Светолок» приглашает за покупками в «Салон каминов»

На первом этаже торгово-выставочного комплекса «Республика» было многолюдно. В честь торжественного открытия «Салона каминов» посетители увидели динамичный номер от студии чирлидинга Fly. После этого барнаульцы и гости города активно участвовали в розыгрыше от компании «Светолок». Отвечая на вопросы о доме и уюте, можно было получить сертификат для покупок в любом магазине сети. Счастливчиками стали несколько человек.
В финале праздника под аплодисменты присутствующих перерезали ленточку, и «Салон каминов» был официально открыт. Через несколько минут посетители с удовольствием рассматривали камины, чтобы подобрать подходящий для себя.
В ТРК «Республика» находится самая большая экспозиция каминов в Барнауле. Здесь есть электро- и биокамины на любой вкус. Все желающие могут выбрать камин с понравившейся облицовкой, будь то сланец, кирпич или другой материал. Есть различные модели как в наличии, так и под заказ. Цены начинаются от 10 тысяч рублей.*
Больше всего гостей удивил один из паровых каминов, который стоял в центре салона. Издалека казалось, что от него исходят настоящие языки пламени. Посетители фотографировались с камином и подходили ближе, чтобы рассмотреть его со всех сторон.
Сотрудники компании «Светолок» отмечают, что паровые камины пользуются наибольшей популярностью. Они дают эффект реального пламени, но при этом совершенно безопасны и не требуют сложного ухода.
Компания «Светолок» работает с ведущими мировыми производителями каминов. Среди них — InterFlame, RealFlame, Electrolux, Glenrich и многие другие. Ассортимент постоянно пополняется, а число поставщиков растет.
«Салон каминов» находится на первом этаже ТВК «Республика», проспект Космонавтов, 6-г.
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