Тайное не станет явным. Или как смотреть историю в Инстраграм незаметно

Все мы любим иногда полистать ленту Инстаграма, посмотреть сторис близких друзей и просто интересных блогеров. Но иногда хочется, чтобы владелец аккаунта не узнал о том, что его жизнью интересуются. Тогда на помощь приходят различные способы для анонимного просмотра истории в Инстаграме. Самым сложным и давно неактуальным методом является регистрация специального «пустого» аккаунта. Гораздо проще и удобнее пользоваться помощью различных ботов в телеграмме или специальными сервисами.

Одним из самых простых и популярных сервисов является InstaProfi. Для его использования нет необходимости регистрироваться и устанавливать какие-то дополнительные приложения. Нужен только браузер и имя пользователя, за историями которого хочется понаблюдать и не засветиться в числе посетителей. У сервиса простой и интуитивно понятный интерфейс.

Принцип работы сервиса

В специальное окошко необходимо ввести имя искомого пользователя в формате «@имяпользователя» и запустить поиск. Сервис включит запрошенный профиль пользователя в свою базу данных и выдаст все его последние истории. При желании самые интересные профили можно добавить в «Избранное» и возвращаться к ним в любое время.

У пользователя в его истории будет указан просмотр от имени одного из специальных аккаунтов. И он никогда не узнает, что кто именно стоит за этим незнакомым именем. А просматривающий истории человек останется неизвестным (если, конечно, сам не пожелает ему раскрыться).

Дополнительные функции

Кроме анонимности сервис Instaprofi позволяет просматривать истории Инстаграма через браузер, без установки самого приложения Инстаграм. Это удобно, так как позволяет смотреть их на стандартном мониторе, а не маленьком экране смартфона.

Не менее интересной и полезной фишкой является возможность скачивать отдельные истории. При просмотре историй в полноэкранном формате справа внизу возникает кнопка скачивания. И это тоже удобно, так как дает дополнительные возможности — можно сохранить какие-то особо интересные или полезные видео- и фотоматериалы, а затем просмотреть их в любое время даже без доступа в Интернет.

Дополнительная информация

Есть, конечно, у сервиса и некоторые «недостатки». Например, с его помощью нельзя просматривать сторис закрытых аккаунтов. Но это невозможно и в других сервисах. Также не получится увидеть сторис старше 24 часов, так как Инстаграм их убирает из числа активных. Но создатели сервиса обещают найти способы обойти и эти ограничения.