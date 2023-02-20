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Театр драмы приглашает 8 марта на юбилей Антона Киркова «50/50»

Название предстоящего вечера «50/50» отсылает к известному выражению «пятьдесят на пятьдесят», что означает «половина на половину» — сосуществование в жизни двух противоположных начал и его золотую середину. Главный герой действия — артист Антон Кирков, который большую часть своего полувека, служит в театре. Он родился в семье артиста Анатолия Киркова и художницы по свету Нины Кирковой.

Антон Кирков.
Антон Кирков.
Фото: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина.

Вечер будет состоять из двух частей. Первая, жизнеописательная, поставлена по автобиографии, написанной самим юбиляром. Детство, первое удивление, театральные родители, путь в профессию, первые роли, партнеры…

О Киркове расскажут и Киркова сыграют. Кирков-персонаж и реальный Антон Кирков будут существовать параллельно в монологах-воспоминаниях, диалогах с персонажами пьес и коллегами-артистами.

Вторая часть будет выдержана в жанре театрального капустника с дружескими поздравлениями и официальными чествованиями.

Билеты можно купить по ссылке: https://altdrama.ru/poster/Pjatdesjat-na-pjatdesjat

Для справки: Антон Кирков родился 8 марта 1973 года в Барнауле в семье артиста Анатолия Киркова и художницы по свету Нины Кирковой. Окончил Барнаульское музыкальное училище по специальности «Актер драматического театра» в 1992 году (курс В.И. Шабалина и Г.В. Старкова). Творческую деятельность начал в Молодежном театре Алтая. В труппе краевого театра драмы с 2006 года, где воплотил почти 60 образов — в том числе образующие классику русской и мировой литературы: Треплева, Андрея Прозорова, Гильденстерна, Петруччо, Яго и Деметрия, Кристиана («Сирано де Бержерак»), Актера («На дне»), Макмэрфи («Пролетая над гнездом кукушки»), Томского Обольянинова, Раскольникова, Глумова. Сегодня он выходит на сцену АКТД в 20 спектаклях в ролях Свирида Голохвастова в комедии «За двумя зайцами», пьяницы-философа Пашкина («Два ангела, четыре человека»), героя-космонавта Сергея Лысова, бывшего школьного «лошка» («Космос»), лиричного шоферюги Сергея Духанина («И разыгрались же кони в поле», рассказ «Сапожки»), благородного вора Валерия («Интуиция»), провинциального мечтателя Городничего («Ревизор»), интеллигента-демагога Аристарха Доминиковича Гранд-Скубик («Самоубийца») и многих других. Лауреат премии имени народного артиста РФ Дементия Паротикова СТД.

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