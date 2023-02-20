Театр драмы приглашает 8 марта на юбилей Антона Киркова «50/50»

Вечер будет состоять из двух частей. Первая, жизнеописательная, поставлена по автобиографии, написанной самим юбиляром. Детство, первое удивление, театральные родители, путь в профессию, первые роли, партнеры…
О Киркове расскажут и Киркова сыграют. Кирков-персонаж и реальный Антон Кирков будут существовать параллельно в монологах-воспоминаниях, диалогах с персонажами пьес и коллегами-артистами.
Вторая часть будет выдержана в жанре театрального капустника с дружескими поздравлениями и официальными чествованиями.
Билеты можно купить по ссылке: https://altdrama.ru/poster/Pjatdesjat-na-pjatdesjat
Для справки: Антон Кирков родился 8 марта 1973 года в Барнауле в семье артиста Анатолия Киркова и художницы по свету Нины Кирковой. Окончил Барнаульское музыкальное училище по специальности «Актер драматического театра» в 1992 году (курс В.И. Шабалина и Г.В. Старкова). Творческую деятельность начал в Молодежном театре Алтая. В труппе краевого театра драмы с 2006 года, где воплотил почти 60 образов — в том числе образующие классику русской и мировой литературы: Треплева, Андрея Прозорова, Гильденстерна, Петруччо, Яго и Деметрия, Кристиана («Сирано де Бержерак»), Актера («На дне»), Макмэрфи («Пролетая над гнездом кукушки»), Томского Обольянинова, Раскольникова, Глумова. Сегодня он выходит на сцену АКТД в 20 спектаклях в ролях Свирида Голохвастова в комедии «За двумя зайцами», пьяницы-философа Пашкина («Два ангела, четыре человека»), героя-космонавта Сергея Лысова, бывшего школьного «лошка» («Космос»), лиричного шоферюги Сергея Духанина («И разыгрались же кони в поле», рассказ «Сапожки»), благородного вора Валерия («Интуиция»), провинциального мечтателя Городничего («Ревизор»), интеллигента-демагога Аристарха Доминиковича Гранд-Скубик («Самоубийца») и многих других. Лауреат премии имени народного артиста РФ Дементия Паротикова СТД.