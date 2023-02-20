Театр драмы приглашает 8 марта на юбилей Антона Киркова «50/50»

Название предстоящего вечера «50/50» отсылает к известному выражению «пятьдесят на пятьдесят», что означает «половина на половину» — сосуществование в жизни двух противоположных начал и его золотую середину. Главный герой действия — артист Антон Кирков, который большую часть своего полувека, служит в театре. Он родился в семье артиста Анатолия Киркова и художницы по свету Нины Кирковой.

Вечер будет состоять из двух частей. Первая, жизнеописательная, поставлена по автобиографии, написанной самим юбиляром. Детство, первое удивление, театральные родители, путь в профессию, первые роли, партнеры…

О Киркове расскажут и Киркова сыграют. Кирков-персонаж и реальный Антон Кирков будут существовать параллельно в монологах-воспоминаниях, диалогах с персонажами пьес и коллегами-артистами.

Вторая часть будет выдержана в жанре театрального капустника с дружескими поздравлениями и официальными чествованиями.

Билеты можно купить по ссылке: https://altdrama.ru/poster/Pjatdesjat-na-pjatdesjat