Тебе ходить! Тротуарная плитка крупных форм на общественных территориях Алтайского края

Если еще 10 лет назад при мощении пространств применялся в основном асфальт, то сейчас используют экологичную, долговечную и эстетичную вибропрессованную тротуарную плитку. Территории благоустраивают по интересным дизайнерским проектам, облик городов меняется и безусловно радует.
Последний тренд очень важен с точки зрения удобства и комфорта горожан. Крупноформатная тротуарная плитка — элемент из бетона общая длина которого составляет более 400 мм.
В чем же преимущество данной идеи мощения перед другими?
Это максимально ровная поверхность с минимальным количеством швов и стыков:
- удобно кататься на самокатах, велосипедах,
- удобно катать коляски,
- удобно ходить на каблуках прекрасным дамам.
Регионы европейской и южной части России уже несколько лет применяют для мощения именно крупноформатную тротуарную плитку и уже оценили все перечисленные преимущества своими ногами и глазами.
В данный момент времени проходит работа по благоустройству Аэропорта Толмачево в Новосибирске, как раз с применением крупных форм тротуарного покрытия.
В 2021 году в Барнауле появился первый значимый общественный объект, где была использована крупная форма тротуарной плитки — Парк Изумрудный.
Тротуарная плитка формы «Империя» размерами 600*300*80 мм была использована для реализации этого масштабного проекта.
Согласитесь, получилось очень красиво, добротно, стильно и комфортно.
Первое впечатление при посещении парка — это что-то новое, не типичное для Барнаула и очень нравится преображение любимого места горожан и нашего гостей.
В городе Бийск в прошлом году замощена аллея Площади 9 января и пространство у Городского дворца культуры.
Наш местный и надежный «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика» — один из крупнейших заводов производителей вибропрессованных изделий под известной ТМ «Алом» предлагает огромный ассортимент тротуарной плитки, в том числе и крупных форм:
- Империя 600*300*80 мм
- Гранд 400*400*60 мм
- Мегаполис 480*240*60 мм
Напоминаем, что цех «Алом» выпускает в сутки 2000 м2 качественных вибропрессованных изделий и работает 24/7.
Магазин «ЖБИ Сибири»
Барнаул, 9-ый Заводской проезд, 40
+7 (3852) 20 22 22
alomplitka.ru
gbisib.ru