Тебе ходить! Тротуарная плитка крупных форм на общественных территориях Алтайского края

Во всем и всегда должно быть развитие, даже в вопросах благоустройства территорий оно безусловно присутствует. Появляется новые идеи, тренды, материалы, формы, цвета. Все это для того, чтобы жителям современных городов было комфортно, удобно и красиво жить, проводить досуг, отдыхать.

Если еще 10 лет назад при мощении пространств применялся в основном асфальт, то сейчас используют экологичную, долговечную и эстетичную вибропрессованную тротуарную плитку. Территории благоустраивают по интересным дизайнерским проектам, облик городов меняется и безусловно радует.

Последний тренд очень важен с точки зрения удобства и комфорта горожан. Крупноформатная тротуарная плитка — элемент из бетона общая длина которого составляет более 400 мм.

Тротуарная плитка крупных форм на общественных территориях Барнаула. БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика

В чем же преимущество данной идеи мощения перед другими?

Это максимально ровная поверхность с минимальным количеством швов и стыков: удобно кататься на самокатах , велосипедах,

велосипедах, удобно катать коляски,

удобно ходить на каблуках прекрасным дамам.

Регионы европейской и южной части России уже несколько лет применяют для мощения именно крупноформатную тротуарную плитку и уже оценили все перечисленные преимущества своими ногами и глазами.

В данный момент времени проходит работа по благоустройству Аэропорта Толмачево в Новосибирске, как раз с применением крупных форм тротуарного покрытия.

В 2021 году в Барнауле появился первый значимый общественный объект, где была использована крупная форма тротуарной плитки — Парк Изумрудный.

Тротуарная плитка формы «Империя» размерами 600*300*80 мм была использована для реализации этого масштабного проекта.

Согласитесь, получилось очень красиво, добротно, стильно и комфортно.

Первое впечатление при посещении парка — это что-то новое, не типичное для Барнаула и очень нравится преображение любимого места горожан и нашего гостей.

В городе Бийск в прошлом году замощена аллея Площади 9 января и пространство у Городского дворца культуры.

Тротуарная плитка крупных форм на общественных территориях Бийска. БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика Тротуарная плитка крупных форм на общественных территориях Бийска. БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика

Наш местный и надежный «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика» — один из крупнейших заводов производителей вибропрессованных изделий под известной ТМ «Алом» предлагает огромный ассортимент тротуарной плитки, в том числе и крупных форм:

Империя 600*300*80 мм

Гранд 400*400*60 мм

Мегаполис 480*240*60 мм

Склад «Алом». БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика

Напоминаем, что цех «Алом» выпускает в сутки 2000 м2 качественных вибропрессованных изделий и работает 24/7.

Магазин «ЖБИ Сибири»

Барнаул, 9-ый Заводской проезд, 40

+7 (3852) 20 22 22

alomplitka.ru

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