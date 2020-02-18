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Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро

Tele2 сообщает о запуске LTE Advanced в Новосибирском метрополитене. Высокоскоростной мобильный интернет в стандарте 4G+ доступен пассажирам новосибирского метро на всех 13 станциях.

Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро.
Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро.
Фото: архив компании Tele2.

Скорость мобильного интернета на станциях может достигать 100 Мбит/с на поддерживающих стандарт 4G+ абонентских устройствах. Этого удалось добиться за счет агрегации частот в диапазонах 1800 МГц и 800 МГц для входящего канала данных. На смартфонах без поддержки 4G+ максимальная скорость загрузки данных может достигать 75 Мбит/с. Во время практических тестов на абонентских устройствах с использованием приложения Ookla Speedtest специалистами компании были зафиксированы скорости от 60 до 90 Мбит/с.

Сеть 4G Tele2 сейчас доступна на всех станциях метро — в вестибюлях, кассовых зонах, на пассажирских платформах, эскалаторах и в переходах. Благодаря специальной конфигурации антенн высокоскоростной интернет также доступен в ближайших к станциям частях перегонов. Высокая скорость загрузки данных и малое время отклика в сети 4G наряду со специальными настройками приоритета сети обеспечивают эффективную буферизацию данных. Благодаря этому клиенты Tele2 могут продолжать смотреть видео или слушать музыку даже во время движения поездов метро.

Запуск 4G+ в метрополитене привел к росту потребления мобильного интернета в метро на 30%. В период тестовой эксплуатации средний суммарный интернет-трафик на всех станциях за день в сетях 4G Tele2 превысил полтерабайта. Больше всего мобильного интернета абоненты используют на станции «Площадь Маркса», далее следуют «Площадь Ленина» и «Заельцовская». Пики интернет-активности клиентов Tele2 приходятся на время с 8 до 9 часов утра и с 6 до 7 часов вечера.

Евгений Картузов,
технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

Уже более 80% трафика передачи данных используется в сетях четвертого поколения. Поэтому именно на развитии этого стандарта мы концентрируем свои усилия. За последний год мы на 30% увеличили количество базовых станций 4G в Новосибирской области и обеспечили покрытие высокоскоростного интернета на территории, где проживает более 2,6 млн новосибирцев. Я уверен, запуск сети 4G в метро повысит уровень удовлетворенности наших клиентов и позволит им в любой точке маршрута пользоваться мобильным интернетом так, как они привыкли.

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