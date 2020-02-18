Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро.

Скорость мобильного интернета на станциях может достигать 100 Мбит/с на поддерживающих стандарт 4G+ абонентских устройствах. Этого удалось добиться за счет агрегации частот в диапазонах 1800 МГц и 800 МГц для входящего канала данных. На смартфонах без поддержки 4G+ максимальная скорость загрузки данных может достигать 75 Мбит/с. Во время практических тестов на абонентских устройствах с использованием приложения Ookla Speedtest специалистами компании были зафиксированы скорости от 60 до 90 Мбит/с.

Сеть 4G Tele2 сейчас доступна на всех станциях метро — в вестибюлях, кассовых зонах, на пассажирских платформах, эскалаторах и в переходах. Благодаря специальной конфигурации антенн высокоскоростной интернет также доступен в ближайших к станциям частях перегонов. Высокая скорость загрузки данных и малое время отклика в сети 4G наряду со специальными настройками приоритета сети обеспечивают эффективную буферизацию данных. Благодаря этому клиенты Tele2 могут продолжать смотреть видео или слушать музыку даже во время движения поездов метро.

Запуск 4G+ в метрополитене привел к росту потребления мобильного интернета в метро на 30%. В период тестовой эксплуатации средний суммарный интернет-трафик на всех станциях за день в сетях 4G Tele2 превысил полтерабайта. Больше всего мобильного интернета абоненты используют на станции «Площадь Маркса», далее следуют «Площадь Ленина» и «Заельцовская». Пики интернет-активности клиентов Tele2 приходятся на время с 8 до 9 часов утра и с 6 до 7 часов вечера.

Евгений Картузов,

технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2: