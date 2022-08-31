31 августа
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Потребитель

Теперь банк платит по кредиту вам — и это реальность

Возьмите потребительский кредит в Банке «Левобережный» на любые цели и возвращайте по нему проценты каждый месяц.

Банк «Левобережный» (ПАО).

Банк вернет вам деньгами часть уплаченных процентов по кредиту «Управляй ставкой». Для этого просто оплачивайте привычные товары и услуги картой на сумму от 10 000 рублей в месяц и своевременно вносите ежемесячные платежи. Вы можете рассчитываться за продукты питания, транспорт, услуги ЖКХ, одежду и т.д.* Деньги, которые банк вернет, можно направить на погашение очередных платежей по кредиту или другие покупки.

Кредит «Управляй ставкой» выдается на сумму от 101 тысячи до 1,5 млн рублей. Срок составляет от 1 года до 5 лет, ставка — от 5,5% годовых. Сумму ежемесячного возврата рассчитает специалист при составлении графика платежей, максимум — 5000 рублей. Дополнительно к ней вы будете получать кешбэк до 1500 рублей в месяц за безналичные расчеты.

Оставить заявку на кредит можно на сайте, в BL-online, по телефону 8−800−3333−555 и в офисах Банка «Левобережный». Если у вас есть зарплатная карта банка, то вы можете получить деньги уже через 20−40 минут после подачи заявки в приложении BL-online. При этом ехать в банк не надо, ведь подписание документов тоже возможно дистанционно, по СМС.

Банк «Левобережный» (ПАО).

Обращайтесь за консультацией в единую справочную службу: 8−800−3333−555 (бесплатная круглосуточная линия) или в офисы банка в Алтайском крае:

  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22,
  • г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 63а.

* Учитывается безналичное расходование денежных средств в торгово-сервисных предприятиях, осуществляющих прием банковских карт или их реквизитов в оплату работ, товаров и услуг, по всем дебетовым картам клиента.

Срок кредита — 12, 24, 36, 48, 60 месяцев. Цель кредита — потребительские цели (рефинансирование кредитных обязательств в иных банках, иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности). Ставка — от 5,5% до 19,5% годовых, определяется для каждого Заемщика индивидуально с учетом суммы кредита, страхования его жизни и здоровья (далее — Договор страхования), достижения пороговых значений безналичного расходования в ТСП по всем дебетовым картам Банка «Левобережный». Плата за присоединение к Договору страхования погашается Заемщиком ежемесячно в дату платежа в соответствии с Графиком погашения кредитных обязательств. Кредитный продукт содержит иные условия, не влияющие на полную стоимость кредита. Подробнее на NSKBL.RU. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

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