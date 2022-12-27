Теперь в ЖК «Лапландия» есть по-настоящему жаркое место!

Для вас и вашего незабываемого отдыха есть два турецких хамама, тёплый спа-бассейн, богатый выбор спа-программ и, конечно, неизменный вьетнамский массаж от умелых мастеров «Азия Спа».
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Спа-салон «Азия Спа».
Фото: спа-салон «Азия Спа».
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