27 декабря
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Потребитель

Теперь в ЖК «Лапландия» есть по-настоящему жаркое место!

Новый спа-салон «Азия Спа» открылся по адресу: г. Барнаул, ул. 280-летия Барнаула, 21.

Спа-салон «Азия Спа».
Спа-салон «Азия Спа».
Фото: спа-салон «Азия Спа».

Для вас и вашего незабываемого отдыха есть два турецких хамама, тёплый спа-бассейн, богатый выбор спа-программ и, конечно, неизменный вьетнамский массаж от умелых мастеров «Азия Спа».

Всегда в наличии подарочные сертификаты на любую сумму от 1000 рублей!

Спа-салон «Азия Спа».
Спа-салон «Азия Спа».
Фото: спа-салон «Азия Спа».

Внимание! В честь открытия до конца декабря 2022 года в новом салоне «Азия Спа» действует скидка 20% на все процедуры!*

* Предложение действительно на момент публикации.

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