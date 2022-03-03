Тепло не за горами или как бороться с комарами

Комары, заполоняющие все пространство в летние дни на даче, доставляют много дискомфорта. А если речь идет о регионе с жаркой погодой, которая держится круглогодично, эти насекомые становятся одной из основных проблем. И чтобы летний отдых не превратился в настоящий кошмар, нужно знать, как избавиться от комаров на даче , чтобы они не доставляли никакого беспокойства.

Факторы , которые следует учитывать

Когда речь идет о борьбе с комарами, могут возникнуть некоторые сложности. И эти факторы обязательно следует учитывать, разрабатывая план того, как будут устраняться насекомые.

К ним относится:

Открытое пространство. Не все фумигаторы эффективно справляются с комарами , так как из-за постоянного перемещения воздуха их концентрация снижается. Площадь дома. Если речь идет о большом жилище , то возникает трудность с обработкой всей площади. Повышенная влажность. Когда дача располагается вблизи озера , реки или леса , участок может атаковать невероятное количество насекомых. И это усложняет борьбу с ними.

Все эти факторы просто необходимо учитывать, начиная вести борьбу с комарами. И, исходя из этого, выбирать план действий.

Основные принципы

Чтобы победить достающих насекомых и навсегда забыть о дискомфорте, связанным с их присутствием, в первую очередь необходимо определиться с площадью, которая будет подвергаться обработке. Когда участок огромный, обычными фумигаторами не обойтись. Здесь придется использовать уничтожители профессионального назначения.

Также следует учитывать особенности местности, на которой построена дача. От этого зависит методика борьбы.

Выбрать можно один из следующих вариантов:

Использование болотной мяты. Это безопасный способ борьбы с комарами , так как растение прекрасно отгоняет надоедливых насекомых. Но мята болотная источает сильнейший специфический аромат. Химия профессиональная. За счет своей токсичности инсектициды позволяют уничтожить большое количество комаров. Причем стоимость большинства из них вполне приемлемая. Профессиональной химией обрабатываются все участки дачи , особенно пруды , трубы , заросли , канавы. При использовании инсектицидов важно учитывать их токсичную угрозу , которая может быть оказана на детей и домашних животных. Домашние препараты. Можно попробовать собственными руками сделать средства , с помощью которых удастся отогнать нашествие комаров. В этом случае используются такие эфирные масла , как апельсин , хвоя , чайное дерево. Они разводятся в воде , полученным составом опрыскивается дачный участок. Специальные ловушки. Устройства , способные нейтрализовать насекомых. Главное , правильно их расставить по всему периметру. Но их может понадобиться достаточное количество , что скажется на бюджете.

Победить комаров на дачном участке можно, если учитывать все необходимые факторы и использовать средства борьбы исходя их особенностей местности.