Чтобы зима не застала врасплох, подумать о комфортном температурном режиме в доме нужно уже сейчас. Установка отопительного оборудования — один из наиболее удобных и безопасных способов обогрева в любое время года.

Утепляйтесь вместе с «Алтайэнергосбытом»! Компания предлагает 10% на котлы торговых марок «Теплотех», «ЭВПМ», «ZOTA» и комплектующих к ним (байпасы, блоки нагревателей). Наше предложение действует до конца 2021 года.

Электрокотлы имеют ряд преимуществ по сравнению с другими электроотопительными приборами:

1 Высокая эффективность КПД современных модификаций составляет 96−98%, то есть в полезное тепло для дома превращается практически вся потраченная в ходе работы устройства энергия.

2 Удобство монтажа Котел можно установить в любом месте дома, так как для электрического оборудования не требуется ни дымоход, ни вентиляция, он компактных размеров и внешне выглядит эстетично.

3 Простота конструкции Электрокотлы не вызывает трудностей при запуске и в процессе работы, они бесшумны и не требуют особого ухода.

4 Экологичность Такие агрегаты не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания.

5 Пожаробезопасность Благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня приборы безопасны и невзрывоопасны.

Приобрести отопительное оборудование и комплектующие к нему можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании с доставкой в удобный для покупателя клиентский офис.

АО «Алтайэнергосбыт». ОГРН: 1062224065166. Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122