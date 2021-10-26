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«Тепло — в дом, деньги — в кошелёк!»: как сэкономить на отоплении

Чтобы зима не застала врасплох, подумать о комфортном температурном режиме в доме нужно уже сейчас. Установка отопительного оборудования — один из наиболее удобных и безопасных способов обогрева в любое время года.

АО «Алтайэнергосбыт».

Утепляйтесь вместе с «Алтайэнергосбытом»! Компания предлагает 10% на котлы торговых марок «Теплотех», «ЭВПМ», «ZOTA» и комплектующих к ним (байпасы, блоки нагревателей). Наше предложение действует до конца 2021 года.

Электрокотлы имеют ряд преимуществ по сравнению с другими электроотопительными приборами:

1
Высокая эффективность

КПД современных модификаций составляет 96−98%, то есть в полезное тепло для дома превращается практически вся потраченная в ходе работы устройства энергия.

2
Удобство монтажа

Котел можно установить в любом месте дома, так как для электрического оборудования не требуется ни дымоход, ни вентиляция, он компактных размеров и внешне выглядит эстетично.

3
Простота конструкции

Электрокотлы не вызывает трудностей при запуске и в процессе работы, они бесшумны и не требуют особого ухода.

4
Экологичность

Такие агрегаты не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания.

5
Пожаробезопасность

Благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня приборы безопасны и невзрывоопасны.

Приобрести отопительное оборудование и комплектующие к нему можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании с доставкой в удобный для покупателя клиентский офис.

АО «Алтайэнергосбыт». ОГРН: 1062224065166. Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

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