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Тимур Родригез, главная свадьба года, справочник огородника: читайте интересные новости в свежем номере журнала «Телепарк»

Уважаемые читатели, сегодня вышел свежий номер журнала «Телепарк». Не пропустите, в нем будет много интересного!

Журнал.
Журнал.
СС0

В свежем номере журнала «Телепарк»:

  • Справочник огородника.
  • Почти святой Георгий. Операция «Ы» и другие приключения Вицина.
  • Тимур Родригез: «Мне кажется, сейчас я в самой лучшей своей профессиональной форме».
  • Главная свадьба года — старший сын Бэкхэмов связал себя узами брака.
  • Филипп Янковский: «У меня все только начинается».

Спрашивайте «Телепарк» в киосках «Союзпечати», почтовых отделениях и торговых точках.

Рекомендованная цена журнала — 37 рублей.*

* Информация действительна на момент публикации


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