Тимур Родригез, главная свадьба года, справочник огородника: читайте интересные новости в свежем номере журнала «Телепарк»

В свежем номере журнала «Телепарк»:
- Справочник огородника.
- Почти святой Георгий. Операция «Ы» и другие приключения Вицина.
- Тимур Родригез: «Мне кажется, сейчас я в самой лучшей своей профессиональной форме».
- Главная свадьба года — старший сын Бэкхэмов связал себя узами брака.
- Филипп Янковский: «У меня все только начинается».
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