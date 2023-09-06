ТОП-10 вопросов об электросчетчиках

Потребителей Алтайкрайэнерго часто волнуют одни и те же темы. Мы составили подборку из десяти самых популярных вопросов о приборах учёта электрической энергии. Если вы не найдёте интересующую информацию, задайте свой вопрос в комментариях под этим материалом в социальных сетях. Ссылки — в конце текста, там же — о том, как платить за электричество меньше.