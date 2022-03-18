Торговля на Форекс рынке позволяет заработать на покупке и продаже валют. Изначально система была предназначена для совершения транзакций между банками и крупнейшими международными компаниями, но со временем всё изменилось.

Кто может торговать на рынке Форекс?

Сегодня каждый может позволить себе вступить на рынок форекс. Для этого потребуется только выбрать приложение, через которое вы будете совершать транзакции. Важно с особым вниманием подойти к выбору сервиса, поскольку торговля всегда связана с финансовыми рисками.

Выбор надежной торговой площадки

Многим начинающим инвесторам кажется, что они уже всё знают, но именно это и приводит их к банкротству. Если вы решили преумножить свои сбережения, торгуя валютой, важно понимать, что существуют риски потерять деньги. Чтобы их минимизировать необходимо тщательно подойти к выбору сервиса. Он должен обладать высоким уровнем защиты и, желательно, обладать официальной регистрацией или лицензией на деятельность в одной из стран мира.

Какие перспективы у торговли валютой?

Курс рубля падает из-за экономического давления на Россию. Отток иностранного капитала из страны продолжается, что только ускоряет падение стоимости акций и национальной валюты. Многие успели воспользоваться этим и закупились акциями российских компаний после падения или приобрели большое количество иностранной валюты. Если ваши финансовые накопления были составлены ещё до последнего падения курса, то имеет смысл продавать доллары и евро, потому что в ближайшее время изменение курса не предвидится. Но если иностранная валюта была куплена вами уже после того, как доллар превысил по стоимости 100 рублей, то рекомендуем ожидать более четкого изменения курса вверх или вниз, прежде чем принимать решение о продаже.

4 марта была включена комиссия на покупку валюты. Её размер составляет 12%. Это делает попытки вложиться в доллары сейчас невыгодным решением. Поскольку необходимость переплачивать при покупке нивелирует всю возможную прибыль.

Шансы рубля на восстановление

Рубль Фото предоставлено рекламодателем

Несмотря на всеобщий страх, охвативший многих инвесторов и простых людей, рубль защищен от продолжения падения. Наша финансовая система построена в первую очередь на экспорте ресурсов. Введение санкций и конфронтация со странами, потребителями энергоресурсов, приводит к их росту в цене. Что в свою очередь поддерживает рубль, не позволяя ему опуститься на дно.

Политика Центрального Банка и правительства России направлена на поддержание курса рубля и финансирование отечественных компаний. Импортозамещение началось ещё в 2014 году. С того момента в нашей стране научились самостоятельно создавать процессоры, развили сельское хозяйство и многие отрасли промышленности, имеющие первостепенное значение.

Аналитики считают, что сильного роста от рубля не стоит ожидать в ближайшие несколько месяцев. Но увидеть доллар дешевле, чем за 100 рублей, может быть реальным исходом уже спустя месяц.