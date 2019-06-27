Торговля в интернете: как заработать больше?

Мероприятие для собственников и руководителей интернет-магазинов, для маркетологов, а также для тех, кто только собирается начать вести бизнес в интернете
На встрече вы сможете узнать про тренды рынка электронной торговли, эффективные инструменты e-commerce, обменяться опытом с коллегами и наладить новые контакты.
- Илья Мартынов, директор по продажам Сибири и Дальнего Востока, DPD в России, с докладом «Тренды E-commerce в России»;
- Максим Иванов, управляющий партнер маркетингового агентства «Дело тонкое» (Новосибирск), с докладом «3 вида инструментов для успешных продаж онлайн»;
- Татьяна Гришина, коммерческий директор digital-агентства Let’s Rock (Барнаул), с докладом «E-commerce здорового человека»;
- Анна Пономарева, коммерческий директор агентства интернет-решений Adelfo-studio и типографии Adelfo-print (Барнаул), с темой «Digital marketing: как увеличить оборот интернет-магазина».
Если же вы хотите сразу научиться внедрять новые инструменты — приходите на мастер-класс Максима Иванова (маркетинговое агентстве «Дело тонкое», Новосибирск) на тему «Маркетинг-микс для интернет-магазина: 7 обязательных каналов трафика и кое-что еще» — он начнется в 12.30 в ресторане «Бочкари».
Подробная программа и регистрация — по ссылке: http://upgradesib.ru