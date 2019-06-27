Торговля в интернете: как заработать больше?

Как увеличить оборот интернет-магазина? Как наладить продажи через мессенджеры? Какие факторы влияют на покупательское поведение?

Если вы хотите знать ответы на эти вопросы — приходите 3 июля в ресторан «Бочкари» на бизнес-завтрак UpGrade Siberia. Время проведения — с 9 до 11.30.