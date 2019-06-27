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Торговля в интернете: как заработать больше?

Как увеличить оборот интернет-магазина? Как наладить продажи через мессенджеры? Какие факторы влияют на покупательское поведение?

Если вы хотите знать ответы на эти вопросы — приходите 3 июля в ресторан «Бочкари» на бизнес-завтрак UpGrade Siberia. Время проведения — с 9 до 11.30.

Бизнес-завтрак.
Бизнес-завтрак.
Фото предоставлено рекламодателем

Мероприятие для собственников и руководителей интернет-магазинов, для маркетологов, а также для тех, кто только собирается начать вести бизнес в интернете

На встрече вы сможете узнать про тренды рынка электронной торговли, эффективные инструменты e-commerce, обменяться опытом с коллегами и наладить новые контакты.

Перед участниками завтрака выступят:
  • Илья Мартынов, директор по продажам Сибири и Дальнего Востока, DPD в России, с докладом «Тренды E-commerce в России»;
  • Максим Иванов, управляющий партнер маркетингового агентства «Дело тонкое» (Новосибирск), с докладом «3 вида инструментов для успешных продаж онлайн»;
  • Татьяна Гришина, коммерческий директор digital-агентства Let’s Rock (Барнаул), с докладом «E-commerce здорового человека»;
  • Анна Пономарева, коммерческий директор агентства интернет-решений Adelfo-studio и типографии Adelfo-print (Барнаул), с темой «Digital marketing: как увеличить оборот интернет-магазина».
Илья Мартынов, DPD, Новосибирск.
Илья Мартынов, DPD, Новосибирск.
Фото предоставлено рекламодателем
Максим Иванов, Маркетинговое агентство &quot;Дело тонкое&quot;, Новосибирск.
Максим Иванов, Маркетинговое агентство «Дело тонкое», Новосибирск.
Фото предоставлено рекламодателем
Татьяна Гришина, Digital-агентство Let_s Rock, Барнаул.
Татьяна Гришина, Digital-агентство Let_s Rock, Барнаул.
Фото предоставлено рекламодателем
Анна Пономарева, Adelfo-studio, Барнаул.
Анна Пономарева, Adelfo-studio, Барнаул.
Фото предоставлено рекламодателем

Если же вы хотите сразу научиться внедрять новые инструменты — приходите на мастер-класс Максима Иванова (маркетинговое агентстве «Дело тонкое», Новосибирск) на тему «Маркетинг-микс для интернет-магазина: 7 обязательных каналов трафика и кое-что еще» — он начнется в 12.30 в ресторане «Бочкари».

Подробная программа и регистрация — по ссылке: http://upgradesib.ru

Бизнес-завтрак UpGrade Siberia.
Бизнес-завтрак UpGrade Siberia.
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