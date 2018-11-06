31 октября 2018 года состоялось торжественное награждение предприятий Алтайского края — победителей региональных конкурсов качества «Лучший алтайский товар 2018 года» и «Лучшая услуга 2018 года», что уже в 21 раз прошли в нашем крае в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» под девизом: «Качество + безопасность = конкурентоспособность!».

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России», инициированный Госстандартом России, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества», общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация качества», редакционно-издательским агентством «Стандарты и качество», учрежден в 1998 году. Конкурс состоит из двух этапов: регионального и федерального.

Для многих предприятий победа в региональных конкурсах стала ступенью на всероссийский и международный уровень, открыла дорогу на мировые рынки, дала импульс для расширения производства, ассортимента и сбыта продукции. Среди победителей — и безусловные флагманы экономики региона, и предпринимательские структуры, недавно вышедшие на рынок.

За всю историю финалистами региональных конкурсов в Алтайском крае стали 2304 наименования продукции и услуг от 1051 компании. Из них 650 наименований завоевали титулы лучших товаров России и получили право использования хорошо узнаваемого логотипа Программы.

Участниками региональных конкурсов качества в этом году стали 23 компании края с 45 товарами и 3 услугами. Все они были высоко оценены экспертной комиссией и получили звание лауреата.

На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» от Алтайского края в этом году вышли 17 компаний края с 35 товарами и 1 услугой. Продукция и услуги, представленные в федеральном этапе, также прошли серьезный отбор экспертами: 11 из них стали лауреатами, 25 — дипломантами, 9 отмечены специальным дипломом «Новинка года», а гречневая крупа ядрица быстро разваривающаяся «Экстра» АО «Алтайская крупа» вошла в первую сотню лучших товаров России и награждена почетным дипломом «Золотая сотня».

Ежегодно алтайские производители представляют широкий спектр высококачественных товаров и услуг по всем номинациям конкурса. Однако в этом году три четверти всех товаров — представители пищевой отрасли. Награды в номинации «Продовольственные товары» победителям вручил начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Александрович Большаков.

Победители в номинациях «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения» и «Изделия народных и художественных промыслов» получили награды из рук временно исполняющего обязанности заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальника управления инновационного развития и кластерной политики Алексея Викторовича Ерохина.

Награды. Фото: Ксения Левант

Президент Алтайской торгово-промышленной палаты, член Правления ТПП России Борис Анатольевич Чесноков вручил персональные награды, специально учрежденные дирекцией Программы «100 лучших товаров России», руководителям предприятий и организаций за большой личный вклад в улучшение качества и высокие достижения в области безопасности отечественных товаров — Почетный знак «За достижения в области качества».

Особое место занимают предприятия, которые стремятся из года в год участвовать в конкурсах, подтверждая тем самым статус лидеров в борьбе за качество как на региональном, так и на федеральном уровне. Именно из таких предприятий формируется список «Золотые бренды Алтая». В этом году в список вошло рекордное за последние 5 лет количество — 13 компаний края. Этой группе предприятий дипломы вручил председатель некоммерческого партнерства «Алтайский союз предпринимателей» Юрий Александрович Фриц.

Неизменным партнером конкурсов является Союз зернопереработчиков Алтая. Президент Союза Валерий Владимирович Гачман специальными дипломами поощрил производителей зерна и продукции его переработки.

Нынешний конкурс еще раз подтвердил высокий уровень товаропроизводителей Алтайского края и готовность наших предприятий к выпуску востребованной и конкурентоспособной продукции.

Организаторы конкурсов в Алтайском крае: Некоммерческое партнерство «Алтайский союз предпринимателей» ООО «Современные выставочные технологии»

Соорганизаторы конкурсов: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю

Отдел ( инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай , СМТУ Росстандарта

инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай СМТУ Росстандарта ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации , метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»

метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай» Алтайская торгово-промышленная палата

ООО «Алтайсертифика»

Союз промышленников Алтайского края

ООО «Алтайагрохимсертифика»

Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

Партнеры конкурсов: Союз зернопереработчиков Алтая

Алтайская региональная ассоциация «Алтайское гостеприимство»

НП «Алтайская Гильдия пекарей и кондитеров»

ИД «Алтапресс»

Региональные конкурсы качества «Лучший алтайский товар 2018 года» и «Лучшая услуга 2018 года»

Лауреат.

Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

1. ООО «Алтайхолод»

Мороженое пломбир ванильный в вафельном рожке ТМ «Алтайская буренка»

Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике ТМ «Алтайская буренка»

Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури ТМ «Алтайская буренка»

2. АО «Алтайская крупа»

Хлопья овсяные Геркулес «Экстра»

Гречневая крупа ядрица быстроразвариваюшаяся «Экстра»

Хлопья многозлаковые не требующие варки ( 3 злака , 5 злаков)

3 злака 5 злаков) Хлопья , не требующие варки «Экстра» ( гречневые , овсяные , пшенные , кукурузные)

3. АО «Барнаульский молочный комбинат»

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира от 3,5% до 4,5% ОТБОРНОЕ

Сливки питьевые с массовой долей жира 10%

Сыр твердый ROMBER PREMIUM с пажитником с массовой долей жира в сухом веществе 50%

Творожная масса с массовой долей жира 4% «ТворожОК!» со злаками

4. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Напиток безалкогольный газированный «Экзотик» ТМ «Good Stripes» ( «GS»)

«GS») Напиток безалкогольный негазированный «Черный чай со вкусом апельсина и имбиря» ТМ «АйЧай»

Вода питьевая артезианская негазированная «Алтайский источник», первая категория , в ПЭТ 0,7 л

5. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

Квас «Андреич для окрошки» фильтрованный пастеризованный

Квас «Андреич» фильтрованный пастеризованный

6. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( производитель ОАО «Краснощековское ХПП»)

производитель ОАО «Краснощековское ХПП») Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт ( производитель АО «Коротоякский элеватор»)

производитель АО «Коротоякский элеватор») Хлопья овсяные «Геркулес» ( производитель АО «Табунский элеватор»)

производитель АО «Табунский элеватор») Крупа манная марки «М» ( производитель АО «Табунский элеватор»)

производитель АО «Табунский элеватор») Крупа ячменная ячневая ( производитель АО «Коротоякский элеватор»)

7. ООО «НПП «Интер-Масло»

«Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт «Интер»

8. ООО «Мясная тележка»

Полуфабрикаты мясные замороженные в тесте. Пельмени в ассортименте: «Домашние», «Премиум» под водочку», «Сливочные».

9. ООО «Ребрихинская продовольственная компания»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт

Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт

10. ООО «Родник»

Морсы в ассортименте: «Чёрная смородина», «Клюква», «Брусника».

11. ООО «Свеча»

Масло льняное пищевое нерафинированное высший сорт

12. ЗАО «Союзмука»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт

Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт

Крупа манная марки «М»

13. ООО «Степное»

Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Алтайский Эталон»

Масло подсолнечное нерафинированное первого сорта «Люблю и готовлю»

Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения»

ООО «Бийский лесхоз».

Мебельный щит клееный.

ФКП «Бийский олеумный завод"

Заряды тротиловые литые ЗТЛ-П в полимерном корпусе ( шашки-детонаторы);

Добавка для бетонов и строительных растворов полифункциональная суперпластификатор «С-3».

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»

ООО «Ренессанс Косметик"

Крем чистящий для кухни «Brand»;

Крем-мыло жидкое «Aura clean» Фитобаня.

АО АПЗ «Ротор"

Электромясорубка «Ротор Альфа-Р» ЭМШ 35/250−3 ( кухонный комбайн).

АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ"

Дверки серии «Очаг»: топочные герметичные ДТГ-10 , ДТГ-10С и поддувальная герметичная ДПГ-2Е.

ООО «Руно"

Обувь валяная грубошерстная ТМ «Мамонтовские валенки»

Конкурсная номинация «Изделия народных и художественных промыслов»

ООО «Алтайский бочонок"

Деревянный горшочек с резным медведем.

Конкурсная номинация

«Услуги для населения».

«Услуги для населения». Отель «Благодать» ( ООО «Вираж»)

Услуги отдыха , туризма , гостиничного хозяйства.

ООО «Услуга +"

Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

ФГБУ «Федеральный центр травматологии , ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации ( г. Барнаул)

Медицинские услуги.

Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России» 2018 года

Почётный диплом «Золотая сотня».

Гречневая крупа ядрица быстроразвариваюшаяся «Экстра» ( АО «Алтайская крупа»)

«Лауреат»

Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

ООО «Алтайхолод"

Мороженое пломбир ванильный в вафельном рожке ТМ «Алтайская буренка».

АО «Алтайская крупа"

Хлопья овсяные Геркулес «Экстра»;

Гречневая крупа ядрица быстроразвариваюшаяся «Экстра»

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод"

Вода питьевая артезианская негазированная «Алтайский источник», первая категория , в ПЭТ 0,7 л.

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана"

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( производитель ОАО «Краснощековское ХПП»).

ООО «Ребрихинская продовольственная компания"

Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт.

Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения»

ФКП «Бийский олеумный завод"

Заряды тротиловые литые ЗТЛ-П в полимерном корпусе ( шашки-детонаторы).

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»

ООО «Ренессанс Косметик"

Крем чистящий для кухни «Brand».

Конкурсная номинация «Изделия народных и художественных промыслов»

ООО «Алтайский бочонок"

Деревянный горшочек с резным медведем.

Конкурсная номинация «Услуги для населения»

ФГБУ «Федеральный центр травматологии , ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации ( г. Барнаул)

Медицинские услуги.

«Дипломант»

Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

ООО «Алтайхолод"

Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике ТМ «Алтайская буренка»;

Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури ТМ «Алтайская буренка».

АО «Алтайская крупа"

Хлопья многозлаковые не требующие варки ( 3 злака , 5 злаков);

Хлопья , не требующие варки «Экстра» ( гречневые , овсяные , пшенные , кукурузные).

АО «Барнаульский молочный комбинат"

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира от 3,5% до 4,5% ОТБОРНОЕ;

Сливки питьевые с массовой долей жира 10%;

Сыр твердый ROMBER PREMIUM с пажитником с массовой долей жира в сухом веществе 50%;

Творожная масса с массовой долей жира 4% «ТворожОК!» со злаками.

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод"

Напиток безалкогольный газированный «Экзотик» ТМ «Good Stripes» ( «GS»);

Напиток безалкогольный негазированный «Черный чай со вкусом апельсина и имбиря» ТМ «АйЧай».

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод"

Квас «Андреич для окрошки» фильтрованный пастеризованный;

Квас «Андреич» фильтрованный пастеризованный.

Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана"

Хлопья овсяные «Геркулес» ( производитель АО «Табунский элеватор»);

Крупа манная марки «М» ( производитель АО «Табунский элеватор»).

ООО «Мясная тележка"

Полуфабрикаты мясные замороженные в тесте. Пельмени в ассортименте: «Домашние», «Премиум» под водочку», «Сливочные».

ООО «Ребрихинская продовольственная компания"

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт;

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт.

ООО «Родник"

Морсы в ассортименте: «Чёрная смородина», «Клюква», «Брусника».

ООО «Свеча"

Масло льняное пищевое нерафинированное высший сорт.

ООО «Степное"

Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Алтайский Эталон»;

Масло подсолнечное нерафинированное первого сорта «Люблю и готовлю».

Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения»

ООО «Бийский лесхоз"

Мебельный щит клееный.

ФКП «Бийский олеумный завод"

Добавка для бетонов и строительных растворов полифункциональная суперпластификатор «С-3»

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»

АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ"

Дверки серии «Очаг»: топочные герметичные ДТГ-10 , ДТГ-10С и поддувальная герметичная ДПГ-2Е.

Диплом «Новинка»