10 ноября
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Потребитель

Тратить деньги, а не гигабайты. «Мегафон» открывает безлимитный доступ к маркетплейсам 11 ноября

Компания «Мегафон» не осталась в стороне от Всемирного дня шоппинга. 11 ноября оператор предоставит всем без исключения клиентам безлимитный доступ к «звездной тройке» маркетплейсов: Wildberries, Ozon и Lamoda. Для этого нужен только положительный баланс счета.

"Мегафон" открывает безлимитный доступ к маркетплейсам 11 ноября .
"Мегафон" открывает безлимитный доступ к маркетплейсам 11 ноября .
Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

Безлимитный доступ на Wildberries, Ozon и Lamoda будет действовать в течение суток и заработает автоматически у всех абонентов с положительным балансом счета, подключать дополнительные опции не требуется.

«Мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах 11 ноября традиционно возрастает в полтора-два раза по сравнению с обычными днями. В 2021 году в день распродаж наши клиенты потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза. Мы видим, что эта акция привлекает все больше наших абонентов и в этом году решили сделать шопинг еще более удобным, отменив плату за мобильный интернет», — отметил директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.

По статистике МегаФона, наибольшим спросом у россиян в день распродаж пользуются одежда и обувь. Вторая по популярности категория — бытовая техника и электроника, также в этот день активно покупают детские товары и книги.

Распродажа, приуроченная ко Всемирному дню шопинга, стартовала и в собственном интернет-магазине МегаФона, который теперь интегрирован в приложение для абонентов. Скидки действуют более, чем на 700 товаров. Приложение доступно даже при отрицательном балансе. Совершая покупки из личного кабинета, не нужно регистрироваться и вводить свои данные, при этом есть возможность отслеживать статус заказа, он обновляется автоматически.

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