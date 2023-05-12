Тренды на нижнее белье 2023.

Нижнее белье не принято выставлять напоказ, но это не значит, что этот предмет гардероба не может быть модным. Красивый комплект поднимает настроение, прибавляет женщине уверенности в себе и подчеркивает достоинства фигуры. Об актуальных трендах, которые следует знать, посещая интернет магазин нижнего белья , расскажем ниже.

Основные тенденции сезона 2023

Практически все модные дизайнеры, выпустившие коллекции к текущему сезону, использовали в оформлении кружево. Оно украшает боди, лифы, комбинации и трусы, при этом предпочтение отдается черному оттенку. Также актуальны минималистичные серый и бежевый, и лишь некоторые дома моды, например, Версаче, использовали в своих коллекциях белья яркие оттенки.

Абсолютный хит сезона – чулки с поясом, причем, мода «разрешает» носить подобные аксессуары не только по особым случаям, но и как элемент повседневного гардероба. Правильно подобранный комплект незаметен под платьем, юбкой и даже деловым костюмом.

Также в тренде остаются боди, корсеты, а также комбинации (их также включают в современные городские образы). На пике популярности трусики с завышенной талией и лифы с треугольными чашечками, а также максимально удобное бесшовное белье, которое подходит и на каждый день, и для спорта.

Немного о выборе

Советовать всем, как правильно выбирать белье, мы не будем, ведь у каждой девушки свой вкус и особенности фигуры. Одним требуется максимально открытый, а кто-то выбирает купальник ортопедический для женщин, перенесших оперативное вмешательство. Поэтому, тренды учитывать стоит, но собственный комфорт лучше ставить на первое место, ведь белье мы носим в течение многих часов, и его красота при отсутствии удобства едва ли «спасает».

Качественный комплект белья стоит недешево, но, доверяя проверенному производителю, вы получаете высокое качество ткани, а значит, и безопасность для здоровья и длительный период эксплуатации. Материалы высокого качества не вызывают аллергии, не линяют и не деформируются со временем.

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