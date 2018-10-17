Акция «Одна покупка до мечты!» стартовала 20 августа. Чтобы принять в ней участие, нужно было купить в любом магазине торговой сети три товара компании «Юнилевер» со смайликом на ценнике и зарегистрировать уникальный промокод на сайте «Мария-Ра». В акции участвовало 70 наименований «счастливых» товаров — чай, напитки, косметические средства и бытовая химия. Всего за 40 дней акции было зарегистрировано 86,6 тысячи чеков. Призовой фонд составил 12,5 млн рублей: 60 единиц бытовой техники и три двухкомнатные квартиры. Каждый понедельник в прямом эфире разыгрывалось по 10 призов (от фена и до холодильника). За время проведения акции ценные призы получили участники из 30 населенных пунктов Сибири, где есть магазины «Мария-Ра».

По масштабности это была беспрецедентная акция — никогда ранее одновременно не разыгрывались три двухкомнатные квартиры, да еще и в любом городе на выбор победителя. Напомним, что компания «Мария-Ра» ежегодно разыгрывает крупные призы, и розыгрыш квартир не новинка для покупателей сети. Но в юбилейный год — «Марии-Ра» исполнилось 25 лет 3 марта 2018 года — постоянные партнеры компании решили сделать подарок торговой сети и ее покупателям и предоставили суперпризы на все акции. В сентябре завершилаcь совместная акция с «Барнаульским молочным комбинатом» — был разыгран автомобиль, в августе прошла акция с «Ферреро» — призами стали детские велосипеды. Компания «Юнилевер», которая в прошлом году отметила 25-летие присутствия в России, в этом году выступила партнером замечательной акции «Одна покупка до мечты!».

Директор компании «Мария-Ра» Александр Ракшин и представитель компании «Юнилевер» по Алтайскому краю Андрей Ульяновский лично провели розыгрыш суперпризов и пообщались в прямом эфире со счастливчиками, которым повезло выиграть суперпризы.

Первым победителем стала Алла Гребенникова, жительница г. Горняк. Алла с мужем Евгением и двумя ребятишками живет в частном доме. За три дня до розыгрыша вышла на работу почтальоном. Алла рассказала, что год назад пришлось переехать из Барнаула, потому что с двумя детьми было очень трудно снимать жилье.

Спасибо огромное компаниям «Мария-Ра» и «Юнилевер»! Теперь мы сможем вернуться в Барнаул. Мы просто безумно счастливы, что сможем жить в самом центре города!" — поделилась после эфира своими эмоциями победительница.

Второй приз выиграла Людмила Мухортова из г. Рубцовска. Людмила — машинист компрессорных установок на предприятии «Алтайвагон». Она и ее муж вырастили двух дочерей, сейчас им 25 и 17 лет. Уже есть и внуки. Сейчас семья живет в частном доме, который достался мужу по наследству. Когда Людмила узнала о своем счастье, голос задрожал.

Даже не могу поверить. Никогда ничего не выигрывала. Я постоянный покупатель «Марии-Ра», в акциях участвую обычно, но такое у меня впервые! Это огромное счастье и удача для нашей семьи!" — откровенно призналась победительница.

Ирина Панова из г. Бердска. Источник: архив компании «Мария-Ра»

Третью квартиру получит Ирина Панова из г. Бердска. Ирина одна воспитывает 11-летнюю дочь.

Мы с дочкой недавно переехали. Я купила в ипотеку двухкомнатную квартиру в Бердске. Раньше жила в поселке неподалеку, но дочка растет — хочется и дать ей образование получше, и к Новосибирску перебраться поближе. Когда я услышала новость о том, что выиграла в розыгрыше двухкомнатную квартиру и даже могу выбрать город, где жить, — я не поверила! Я всегда мечтала о своем жилье. Наконец моя мечта сбылась!" — делится своими ощущениями Ирина Александровна.

Практически через неделю, 9 октября, в торжественной обстановке двое из трех счастливчиков получили сертификаты на двухкомнатные квартиры в новом доме в самом центре Барнаула. Людмила Мухортова и Алла Гребенникова вместе со своими семьями приехали на вручение заветных призов. Третий победитель — Ирина Панова — не смогла приехать и получила свой сертификат от представителей компании в своем родном Бердске, где уже выбрала себе двухкомнатную квартиру в новостройках в самом центре города.

Компания «Мария-Ра» благодарит всех покупателей, тех, кто принимает активное участие в мероприятиях, акциях, розыгрышах и конкурсах. Следите за новостями на сайте www.maria-ra.ru и в магазинах — впереди вас ждет много самых разных призов! Участвуйте и побеждайте!