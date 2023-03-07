Центр сертификации оказывает услуги

Сегодня в сети Интернет часто встречаются мошенники в сегменте сертификации продукции. Недобросовестные посреднические организации, выступающие между органом по сертификации и заявителем, предлагают широкий перечень услуг по оценке соответствия и стандартизации. Доверчивые клиенты до первой надзорной проверки даже не догадываются, что их оформленный документ — подделка. Чтобы исключить такие риски разумней обращать заявки в проверенные компании, которые доказали свою надежность многолетней работой — https://optimatest.ru/

Направления деятельности центра сертификации и стандартизации

Клиенты ЦС — это субъекты малого и среднего предпринимательства, юридические лица, зарегистрированные в РФ и странах ЕАЭС. Обращение в такую компанию для представителей бизнеса — это прозрачный и быстрый путь получения услуг в области сертификации.

Ключевая задача ЦС — помочь заинтересованным лицам легализовать деятельность и оказать содействие в вопросах:

оформление свидетельства о гос. регистрации , деклараций/сертификатов соответствия в обязательных и добровольных системах;

деклараций/сертификатов соответствия в обязательных и добровольных системах; разработка нормативно-технической документации;

регистрация технических условий , товарного знака;

товарного знака; получение отказного письма , штрих-кодов , электронно-цифровых подписей;

штрих-кодов электронно-цифровых подписей; организация исследований , испытаний , экспертиз;

испытаний экспертиз; формирование документированного досье для целей оценки соответствия и т. д.

Цель деятельности ЦС: содействие соискателям в создании материально-технической, экономической основы для производства и реализации качественных и конкурентоспособных товаров.

Опытные специалисты окажут поддержку и обеспечат необходимой технической документацией перед сертификацией продукции, корректно идентифицируют продукт, установят код ТН ВЭД, определят систему и форму оценки.

Какие задачи можно решить при содействии ЦС?

Для реализации стратегических целей развития бизнеса помощь ЦС незаменима. При содействии специалистов такой компании соискатель может своевременно получить сразу несколько нужных документов:

экспертное заключение;

стандарт организации или тех. условия на производственный процесс;

план для внедрения системы менеджмента безопасности продукции в управленческую структуру фирмы;

паспорт изделия;

эксплуатационное руководство;

различные протоколы испытаний , например , на огнестойкость.

например на огнестойкость. В России под требование обязательной сертификации попадает продукция , попадающая в списки ТР ТС ( ЕАЭС), Постановления Правительства РФ № 2425 , ФЗ № 123 и прочих действующих нормативно-правовых актов.

Также товары оцениваются в добровольном порядке. Компания или индивидуальный предприниматель вправе подвергнуть независимой оценке сервисную деятельность, работы, продукцию, системы менеджмента.

Добровольный сертификат помогает повысить конкурентоспособность, сфокусироваться на важном, привлечь в бизнес финансовые ресурсы, расширить рынки сбыта, приумножить прибыль, сократить убытки.

Взаимодействуя с ЦС, который оказывает услуги по принципу «одного окна», можно достигнуть следующих успехов в бизнесе:

устранить риски , связанные с безопасностью и качеством продукции , предложить потребителю желанный для него продукт;

связанные с безопасностью и качеством продукции предложить потребителю желанный для него продукт; наладить надежные партнерские связи;

мотивировать на работу персонал;

найти новые пути реализации и выйти вперед , в обход конкурентов;

в обход конкурентов; сформировать оптимальную логистическую схему с учетом действующих требований законодательства;

быстро организовать повторное оформление разрешительной документации взамен той , что прекратила действие.

Сертификационные мероприятия (обязательные или добровольные) при содействии ЦС можно начать после подачи заявки.

Этапы сертификации товаров

После рассмотрения заявки клиента и проведения анализа исходных данных по объекту оценки запускается сертификационный процесс, проходящий поэтапно:

идентификация продукции , установление кодов по номенклатурным справочникам , определение системы , формы и схемы подтверждения соответствия;

установление кодов по номенклатурным справочникам определение системы формы и схемы подтверждения соответствия; проверка упаковки и маркировочного носителя ( при необходимости клиенту будет оказана помощь в разработке этикетки);

при необходимости клиенту будет оказана помощь в разработке этикетки); анализ актуальности нормативно-технической документации на отечественное производство , составление технических условий и иных нужных данных для продукции;

составление технических условий и иных нужных данных для продукции; согласование деталей сотрудничества , расчет стоимости услуг , подписание договора , где в обязательном порядке освещаются сроки оформления документации;

расчет стоимости услуг подписание договора где в обязательном порядке освещаются сроки оформления документации; организация исследований в аккредитованной лаборатории , получение протокола испытаний;

получение протокола испытаний; организация экспертной комиссии для выезда на производство для составления акта оценки условий ( для отечественных изготовителей и если требует схема для серийного выпуска , импортеры должны предоставить договор уполномоченного лица);

для отечественных изготовителей и если требует схема для серийного выпуска импортеры должны предоставить договор уполномоченного лица); оформление сертификата , регистрация декларации или другого документа , если результаты в протоколе положительные.

Обращение в ЦС — это всегда индивидуальный подход, экономия времени заявителя и получение нужной документации в срок!

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