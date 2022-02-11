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Цифра в Клочках: «Ростелеком» запустил скоростной интернет в пяти селах края

С начала года «Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть и предоставил скоростной интернет и цифровое ТВ в пять сел Алтайского края. Компания охватила услугами 1 750 домохозяйств.

Село Клочки Алтайского края.
Село Клочки Алтайского края.
Фото предоставлено ПАО "Ростелеком".

Доступ к цифровым услугам по новой оптической сети получили жители Клочков Ребрихинского района, Веселоярска Рубцовского района, Подойниково Панкрушихинского района, Новообинцево и Ильинки Шелаболихинского района.

Магистральные линии связи до населенных пунктов были построены по федеральным проектам для предоставления интернета местным социальным учреждениям и открытия точек коллективного доступа Wi-Fi. Чтобы запустить цифровые услуги индивидуально, «Ростелеком» произвел в каждом селе модернизацию оборудования и заменил медные линии связи на оптические. Везде, кроме Клочков, новая сеть охватывает полностью все домохозяйства. При этом самая большая зона покрытия в Веселоярске — 1593 дома.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— В прошлом году мы организовали новые линии связи в 41 алтайском селе, еще в 49 деревнях строили адресно в зависимости от спроса. По итогам прошлого года возможность подключить цифровые услуги появилась у 29 тысяч сельских семей.

На начало 2022 года доля оптических линий связи в соотношении с медными в региональной сетевой инфраструктуре «Ростелекома» приблизилась к 60%.

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