Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» включен в реестр отечественного программного обеспечения

Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» после успешного проведения технического аудита включен в реестр российского программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Это на 100% российское решение, с нуля созданное командой внутренних разработчиков «Ростелекома». Сервисом пользуется 300 тысяч домохозяйств по всей России.

«Ростелеком. Ключ» объединяет на одной платформе комплекс цифровых решений для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами. Среди популярных продуктов — умный видеодомофон и видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории. Также в сервис входят умные шлагбаумы, системы контроля удаленного доступа, счетчики с автоматической передачей показаний. Камеры могут быть подключены к сервису видеоаналитики для отслеживания своевременного вывоза мусора или уборки территории.

Решения «Ключа» применяют около тысячи управляющих компаний в 2,5 тыс. многоквартирных домов. Все активнее сервис используют и частные домовладельцы, а также жители коттеджных поселков.

За стабильность и скорость работы умных сервисов отвечает уже созданная «Ростелекомом» цифровая инфраструктура. Оптические сети доступа компании охватывают около 40 миллионов домохозяйств по всей стране. Это значит, что до большинства многоквартирных домов проложены скоростные волоконно-оптические линии связи, по которым оказываются как базовые сервисы (доступ в интернет, интерактивное телевидение), так и дополнительные цифровые услуги, включая онлайн-кинотеатр Wink, «Умный дом» и «Ключ».