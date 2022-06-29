29 июня
﻿
Потребитель

Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» включен в реестр отечественного программного обеспечения

Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» после успешного проведения технического аудита включен в реестр российского программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Это на 100% российское решение, с нуля созданное командой внутренних разработчиков «Ростелекома». Сервисом пользуется 300 тысяч домохозяйств по всей России.

Видеонаблюдение.
Видеонаблюдение.
Фото предоставлено «Ростелекомом»

«Ростелеком. Ключ» объединяет на одной платформе комплекс цифровых решений для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами. Среди популярных продуктов — умный видеодомофон и видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории. Также в сервис входят умные шлагбаумы, системы контроля удаленного доступа, счетчики с автоматической передачей показаний. Камеры могут быть подключены к сервису видеоаналитики для отслеживания своевременного вывоза мусора или уборки территории.

Решения «Ключа» применяют около тысячи управляющих компаний в 2,5 тыс. многоквартирных домов. Все активнее сервис используют и частные домовладельцы, а также жители коттеджных поселков.

За стабильность и скорость работы умных сервисов отвечает уже созданная «Ростелекомом» цифровая инфраструктура. Оптические сети доступа компании охватывают около 40 миллионов домохозяйств по всей стране. Это значит, что до большинства многоквартирных домов проложены скоростные волоконно-оптические линии связи, по которым оказываются как базовые сервисы (доступ в интернет, интерактивное телевидение), так и дополнительные цифровые услуги, включая онлайн-кинотеатр Wink, «Умный дом» и «Ключ».

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость