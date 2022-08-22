22 августа
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Потребитель

Цифруются: алтайский бизнес уходит в электронный документооборот и онлайн-расчеты

«Ростелеком» с начала 2022 года фиксирует значительный рост электронного документооборота (ЭДО) и онлайн-расчетов за услуги связи со стороны организаций — клиентов компании в Алтайском крае. На 1 августа по ЭДО работают 59%, а личными онлайн-кабинетами на сайте оператора пользуются 77% юридических лиц.

Алтайский бизнес уходит в электронный документооборот и онлайн-расчеты.
Алтайский бизнес уходит в электронный документооборот и онлайн-расчеты.
Источник фото: компания "Ростелеком".

На электронный документооборот с «Ростелекомом» за первое полугодие в регионе перешли более 11 тысяч корпоративных клиентов, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Число пользователей единым личным онлайн-кабинетом на сайте оператора по сравнению с прошлым годом увеличилось в восемь раз.

«С ноября 2021 года в „Ростелекоме“ действует проект „Безбумажный офис“, цель которого — уменьшить объем используемой сотрудниками бумаги в семь раз и увеличить долю электронного оборота до 90%. Безбумажные схемы экономят время и трудозатраты, а также расходные материалы и ресурсы при обработке данных, поэтому мы всячески содействуем и нашим клиентам в этом направлении», — сообщил директор Алтайского филиала компании «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

В личном онлайн-кабинете, который доступен и через мобильное приложение, можно оставить заявку на смену тарифного плана или выбирать новые услуги, видеть текущие начисления, заказывать доставку счетов на электронную почту и многое другое.

Процедура электронного обмена документами занимает несколько минут. До пятого числа каждого месяца «Ростелеком» высылает счета, счета-фактуры, акты или детализацию услуг в цифровом формате. Сотрудник компании-клиента подписывает их и направляет в электронном виде. Файлы можно сохранять на компьютере, пересылать и распечатывать.

«Мы стали клиентами „Ростелекома“ в феврале этого года, сразу завели личный кабинет. Доступ круглосуточный, не нужно никуда ездить, терять время на дорогу и общение в офисе, многие вопросы можно решить самостоятельно или со специалистами техподдержки. Такой формат работы очень удобный и значительно упрощает взаимодействие с оператором», — сообщил председатель правления АКОО «Центр социальной помощи „Ара-Кон“» Андрей Кузь.

Справка

Чтобы воспользоваться сервисом ЭДО, нужно получить электронную подпись и зарегистрироваться на электронных платформах «Диадок» (разработчик — СКБ «Контур») или СБиС от ООО «Компания Тензор». Подать заявление на выбор способа получения документов можно через системы операторов электронного документооборота, а также в офисе «Ростелекома». Справки по телефону 8 800 200 3000.

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