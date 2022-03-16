ТВК «Гранд Арена»: тысячи квадратных метров света и уюта

ТВК «Гранд Арена» открылся в конце 2021 года и уже стал центром притяжения для жителей города. Сегодня это — один из самых крупных торговых комплексов Алтайского края. На территории площадью 50 тысяч (40 тыс. из них пригодны для аренды) квадратных метров расположились известные компании, предлагающие товары для ремонта и интерьера.

В сегодняшних реалиях, когда многие компании покидают территорию РФ, важно иметь стабильно работающие магазины и знать где и что можно приобрести. Для тех, кто ценит уникальность, особенные вещи, индивидуальность во всем, в том числе и в интерьере ТВК «Гранд Арена» предлагает несколько уникальных отделов, которых больше нет в городе и в крае.

Тысячи квадратных метров света и уюта ТВК «Гранд Арена»

Среди таких особенных арендаторов «Люстры даром», федеральный бренд представлен на площади 1600 кв. м. В зоне света представлена и компания Luxor, ассортимент арендатора располагает таким количеством светильников, что можно купить люстру даже к самому оригинальному дизайну интерьера и подобрать светильник на самый взыскательный вкус.

Также уникальный арендатор для Барнаула салон «Студия света Lucisso». Lucisso — эксклюзивный представитель мебельного ателье Doms и поставщик всевозможного интерьерного освещения.

Тысячи квадратных метров света и уюта ТВК «Гранд Арена»

Отдел «Шату», предлагает посетителям ТВК предметы интерьера — светильники, ковры, ароматы для дома, пледы. Консультанты работают с дизайн-проектами по подбору и расчету освещения, подбирают технический и декоративный свет, предлагают широкий выбор ковров. Фирменные ароматы для дома — свечи, диффузоры, лампы Берже.

«Баня лучше, чем у соседа» — место, где можно приобрести комплектующие для бань, саун и инфракрасных кабин, получить консультацию и проектно-строительные услуги, купить материалы для отделки бани, сауны, печей, мебели для саун и бань, банные принадлежности и аксессуары.

Тысячи квадратных метров света и уюта ТВК «Гранд Арена»

Среди представителей мягкой мебели только в ТВК «Гранд Арена» — Студия Дизайна & Мебели «FLЁUR» — современная мебель высокого класса. Финская мебель «POHJANMAAN KALUSTE OY», крупнейший производитель мебели в Скандинавии, «DOMINO», «ДиваноF», «АМК Мебель».

«Galaxy» продают мебель из ротанга, столы и стулья, обеденные группы, предметы интерьера, а также декор от ведущих Российских производителей, Китайских и Малайзийских.

Тысячи квадратных метров света и уюта ТВК «Гранд Арена»

Кстати, для тех, кто ценит экологичность материалов, в торговом комплексе есть мебель из натурального дерева, а также слэбы — мебель из спила дерева с нишами, залитыми смолой (мастерская Wooden style). Тут работает Пробковая мастерская, где можно изготовить настенные и напольные покрытия. Одна из причин обратить внимание на них — тактильно они невероятно приятны.

Вектор на открытие эксклюзивных отделов Гранд Арена сохранит и в будущем периоде, сейчас ведутся переговоры с крупными российским производителями.

Тысячи квадратных метров света и уюта ТВК «Гранд Арена»

ТВК ГРАНД АRENA

Павловский тракт, 180

Ежедневно, с 10:00 до 20:00

Сайт grandarena-tvk.ru

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