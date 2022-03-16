16 марта
﻿
Потребитель
106

ТВК «Гранд Арена»: тысячи квадратных метров света и уюта

Новый торгово-выставочный комплекс предлагает посетителям уникальные для города магазины.

Тысячи квадратных метров света и уюта
Тысячи квадратных метров света и уюта
ТВК «Гранд Арена»

ТВК «Гранд Арена» открылся в конце 2021 года и уже стал центром притяжения для жителей города. Сегодня это — один из самых крупных торговых комплексов Алтайского края. На территории площадью 50 тысяч (40 тыс. из них пригодны для аренды) квадратных метров расположились известные компании, предлагающие товары для ремонта и интерьера.

В сегодняшних реалиях, когда многие компании покидают территорию РФ, важно иметь стабильно работающие магазины и знать где и что можно приобрести. Для тех, кто ценит уникальность, особенные вещи, индивидуальность во всем, в том числе и в интерьере ТВК «Гранд Арена» предлагает несколько уникальных отделов, которых больше нет в городе и в крае.

Тысячи квадратных метров света и уюта
Тысячи квадратных метров света и уюта
ТВК «Гранд Арена»

Среди таких особенных арендаторов «Люстры даром», федеральный бренд представлен на площади 1600 кв. м. В зоне света представлена и компания Luxor, ассортимент арендатора располагает таким количеством светильников, что можно купить люстру даже к самому оригинальному дизайну интерьера и подобрать светильник на самый взыскательный вкус.

Также уникальный арендатор для Барнаула салон «Студия света Lucisso». Lucisso — эксклюзивный представитель мебельного ателье Doms и поставщик всевозможного интерьерного освещения.

Тысячи квадратных метров света и уюта
Тысячи квадратных метров света и уюта
ТВК «Гранд Арена»

Отдел «Шату», предлагает посетителям ТВК предметы интерьера — светильники, ковры, ароматы для дома, пледы. Консультанты работают с дизайн-проектами по подбору и расчету освещения, подбирают технический и декоративный свет, предлагают широкий выбор ковров. Фирменные ароматы для дома — свечи, диффузоры, лампы Берже.

«Баня лучше, чем у соседа» — место, где можно приобрести комплектующие для бань, саун и инфракрасных кабин, получить консультацию и проектно-строительные услуги, купить материалы для отделки бани, сауны, печей, мебели для саун и бань, банные принадлежности и аксессуары.

Тысячи квадратных метров света и уюта
Тысячи квадратных метров света и уюта
ТВК «Гранд Арена»

Среди представителей мягкой мебели только в ТВК «Гранд Арена» — Студия Дизайна & Мебели «FLЁUR» — современная мебель высокого класса. Финская мебель «POHJANMAAN KALUSTE OY», крупнейший производитель мебели в Скандинавии, «DOMINO», «ДиваноF», «АМК Мебель».

«Galaxy» продают мебель из ротанга, столы и стулья, обеденные группы, предметы интерьера, а также декор от ведущих Российских производителей, Китайских и Малайзийских.

Тысячи квадратных метров света и уюта
Тысячи квадратных метров света и уюта
ТВК «Гранд Арена»

Кстати, для тех, кто ценит экологичность материалов, в торговом комплексе есть мебель из натурального дерева, а также слэбы — мебель из спила дерева с нишами, залитыми смолой (мастерская Wooden style). Тут работает Пробковая мастерская, где можно изготовить настенные и напольные покрытия. Одна из причин обратить внимание на них — тактильно они невероятно приятны.

Вектор на открытие эксклюзивных отделов Гранд Арена сохранит и в будущем периоде, сейчас ведутся переговоры с крупными российским производителями.

Тысячи квадратных метров света и уюта
Тысячи квадратных метров света и уюта
ТВК «Гранд Арена»

ТВК ГРАНД АRENA

Павловский тракт, 180
Ежедневно, с 10:00 до 20:00
Сайт grandarena-tvk.ru
Группа во «ВКонтакте»

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость