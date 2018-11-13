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Ученые рассказали, чем опасны поздние приемы пищи

Поздние ужины могут привести нарушению биологических ритмов человека. В результате это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. К такому выводу пришли ученые Американской кардиологической ассоциации, пишет LiveScience.

Еда.
Еда.
СС0

Ученые исследовали результаты медицинских обследований почти 13 тысяч латиноамериканцев в возрасте от 18 до 76 лет. Медики сравнивали их состояние здоровья и время приема пищи.

Выяснилось, что люди, которые треть и более от дневного рациона употребляли после 18.00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто ел до этого времени.

Кроме того, у тех, кто поздно ел, была на 19% выше склонность к развитию преддиабета и на 23% - гипертонии

Исследователи объясняют эти цифры тем, что такой образ жизни приводит к нарушению ритмов, а это вызывает проблемы с обменом веществ и увеличивает риск хронических заболеваний, пишет РИА Новости.

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