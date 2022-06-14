Умар Кремлёв предложил и МОК принял более современную систему отбора боксёров на Игры-2024

Руководству Международной ассоциации бокса удалось убедить Международный олимпийский комитет в необходимости перехода на новую формулу квалификационного отбора участников Игр. Противоречия, долгое время мешавшие конструктивному диалогу IBA и МОК становятся историей.

Настоящее и будущее без конфликтов

Как заявил сразу же после переизбрания на пост президента IBA Умар Кремлёв, ассоциация продолжит восстанавливать прерванную ранее коммуникацию с Международным олимпийским комитетом. В 2019-м МОК отстранил IBA от проведения всех мероприятий, связанных с подготовкой к Токио-2020. А самым большим неприятным сюрпризом стало непопадание бокса в предварительную программу Олимпиады-2028. Сопровождаемый взаимными упрёками кризис мог затянуться, если бы зимой 2020-го у ассоциации бокса не сменился глава. Россиянин Умар Назарович Кремлёв большинством голосов был избран президентом IBA.

С этого времени начался процесс трансформации организации. Нескольких месяцев пребывания на посту хватило спортивному функционеру, чтобы расплатиться по обязательствам ассоциации (по оценкам специалистов, сумма долгов составляла порядка 20 млн долларов). Затем было подписано крупное спонсорское соглашение с одной из ведущих российских нефтегазовых компаний, которое дало возможность оказывать финансовую поддержку национальным боксёрским федерациям и спортсменам.

На президентский пост IBA Кремлёв Умар Назарович переизбирался в тот момент, когда за его плечами был уже целый комплекс проведённых реформ, а Международный олимпийский комитет не только рассмотрел, но и принял новую систему отбора боксёров на Игры-2024. Систему, предложенную руководством IBA.

Олимпийский бокс

На Играх в Париже будут представлены семь весовых категорий у мужчин и шесть у женщин. Общее количество «весов» останется тем же, что и на токийских Играх, — 13. Но если присмотреться к деталям, то можно разглядеть отличия. Например, это — явное перераспределение количества боёв в пользу женского бокса. Шаг к гендерному равенству за счёт сокращения мужской квоты. Остальные элементы реформы IBA касаются чисто технических деталей, и будут обнародованы ближе к времени проведения игр.

На ринг в столице Франции в 2024 году выйдут 124 мужчины и 124 женщины.

Как прокомментировал Кремлёв Умар, IBА удовлетворена результатами сотрудничества с МОК, а от трансформации системы квалификационного отбора, в конечном счете, выиграют не только спортсмены, но и зрители.

Умар Кремлёв: биография президента Международной ассоциации бокса

В Серпухове, где в 1982-м родился и вырос спортивный функционер, тогда был всего один зал для занятий боксом — «Олимп». Именно туда и пришёл будущий президент IBA с желанием добиться результатов.

Увлеченность спортом не помешала учёбе: в 17 лет (1999 год) Кремлёв окончил школу и поступил в вуз — МГАКХиС. Своей специальностью выбрал «Экономику и управление».

С 2012 по 2017 годы промоутерская компания «Патриот», объединяющая сильнейших в РФ, как титулованных, так и перспективных боксёров из категорий любителей и профессионалов работала под его руководством.

В 2017-м вошёл в исполком Федерации бокса России, а позднее стал её генеральным секретарём .

В 2020-м избран президентом Международной ассоциации бокса (в мае 2022-го был переизбран).