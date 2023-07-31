Услуги ЖКХ стали чаще оплачивать в онлайн-сервисах «Алтайэнергосбыт».

Абоненты отмечают удобство и лёгкость использования. Оплатить можно в выходной или вечером после работы всего за пару минут.
В целом «Алтайэнергосбыт» развивает два дистанционных сервиса для оплаты ЖК-услуг: личный кабинет клиента (ЛКК) и сервис «Оплатить квитанцию онлайн». Оба доступны на сайте компании по ссылкам https://lkfl.altaiensb.com/ и https://altaiensb.ru/pay/ соответственно. Кроме того, ЛКК можно установить на смартфон, скачав бесплатное приложение «Мой Алтайэнергосбыт».
Личный кабинет клиента работает с 10:00 до 03:00 (по местному времени).
Чьи клиенты могут воспользоваться сервисом «Оплатить квитанцию онлайн»:
- МУП «Коммунальщик» г. Славгород (тепло-, водоснабжение);
- МУП «Павловские коммунальные системы» (тепло-, водоснабжение, канализование);
- МУП «Энергетик» Бийского района (тепло-, водоснабжение);
- МУП «Райтоп» Благовещенского района (тепло-, водоснабжение);
- АУ «Кызыл-Озёк -Сервис» (обращение с ТКО);
- МУП «Третьяковский коммунальщик» (тепло-, водоснабжение, водоотведение);
- ООО «Диалог» (содержание жилого помещения);
- ООО «Золотой Ресурс» (обращение с ТКО);
- ООО «Коммунальщик» (г. Яровое);
- ООО «Экобезопасность» (обращение с ТКО);
- ООО «ЭКО-Гарант» (обращение с ТКО);
- ООО «ЭКОТРАНС» (обращение с ТКО).