Услуги ЖКХ стали чаще оплачивать в онлайн-сервисах «Алтайэнергосбыт».

Клиенты компании «Алтайэнергосбыт» и её партнёров при оплате услуг ЖКХ отдают предпочтение онлайн-сервисам гарантирующего поставщика. Так, в I полугодии с их помощью платили на 36,8% чаще, чем в этот же период прошлого года.