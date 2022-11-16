Успейте принять участие в мультимедийном проекте журнала «Телепарк»

Предновогоднее время — горячий сезон в продвижении товаров и услуг. Объявлен старт мультимедийного проекта «Вкусный ноябрь, веселый декабрь».

Проект ориентирован под возможности трех площадок: сайт altapress.ru, социальные сети, семейный журнал «Телепарк».

Тематика проекта звезды на кухне, известные шеф-повара, кухни народов мира, советы и рецепты, посуда и сервировка.

Рекламные возможности: лендинг и новости на сайте, посты в соцсетях, реклама в журнале.

К участию в мультимедийном проекте «Вкусный ноябрь, веселый декабрь» приглашаются руководители отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры компаний.

Более подробная информация об условиях участия на сайте.