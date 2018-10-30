В Алтайском крае появился первый тариф сотовой связи для Интернета вещей

Тариф «Интернет вещей» предназначен для устройств, работающих на базе новейшего стандарта NB-IoT, и для традиционных датчиков M2M. Его выпустила компания «МегаФон». Это первое предложение такого формата на рынке. Тариф открыт для подключения по всей России, в том числе и в Алтайском крае.

В «Интернет вещей» включены пакеты трафика от 15 МБ до 300 МБ по цене от 20 до 120 рублей, а также передача данных по протоколу CSD для компаний, которые по-прежнему используют в устройствах голосовой канал связи.

Владельцы M2M/IoT-устройств могут выбрать фиксированный безлимитный тариф от 100 рублей в месяц, что позволит не беспокоиться о возможном перерасходе трафика.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского отделения «МегаФона»:

— В Алтайском крае более 30% наших корпоративных клиентов используют решения M2M/IoT — охранные и логистические предприятия, ЖКХ, энергетика, растет проникновение интернета вещей и в ключевой для нашего региона отрасли — сельском хозяйстве. Выбирая решения «МегаФона», клиенты компании могут не только рассчитывать на гибкость в расчетах, но и быть уверенными в том, что завтра их SIM-карта и тариф будут совместимы с датчиками нового поколения.

В дополнение к основному тарифу владельцы IoT-устройств могут объединить свои датчики в защищенную сеть передачи данных, а также подключить вспомогательную услугу «М2М-Мониторинг». Она позволит в автоматическом режиме диагностировать неполадки в работе датчиков и их возможный выход из строя.

Для транспортных, логистических и страховых компаний предусмотрена возможность использования IoT-устройств в других странах по цене 100 рублей за 15 МБ трафика в месяц.