В Алтайском крае прошли противоаварийные учения энергетиков

Цель учений — отработка действий по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго», вызванных прохождением штормового фронта. В тренировке были задействованы 24 аварийно-восстановительные бригады, 194 человека, 58 единиц техники, в том числе 5 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ).

Кроме специалистов «Алтайэнерго» был задействован персонал других энергокомпаний: филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Западно-Сибирское ПМЭС, «СК Алтайкрайэнерго», «Алтайэнергосбыт». Участвовали в учебных действиях и представители ГУ МЧС России по Алтайскому краю, штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Алтайском крае, администраций муниципалитетов, подрядных организаций.

По легенде учений в результате неблагоприятных погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии потребителей. Сильный ветер, снегопад, резкое похолодание стали причиной повреждения воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в девяти районах Алтайского края. Из-за падения опор, обрывов проводов и вязок без электроэнергии остались около девяти тысяч человек. Аварийно-восстановительные бригады энергетиков незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений.

В ходе учений была проведена реальная работа по повышению качества и надежности энергоснабжения некоторых территорий. В Ключевском районе на двухцепном участке ЛЭП 110 кВ была заменена опора. В Угловском районе на линии 35 кВ проведена замена изоляторов и регулировка проводов. На шести линиях 10 кВ в нескольких районах, где проходили учения, также заменили опоры, изоляторы и провод. Основная часть жителей и социально-значимые объекты на период ремонта основного оборудования были запитаны по резервным схемам. В том числе энергетики использовали и автономные источники снабжения электроэнергией — передвижные дизель-генераторные установки.

Учения и тренировки — неотъемлемая часть работы энергетиков, во время которых они имеют возможность в очередной раз отработать действия для предотвращения нештатных ситуаций и обеспечения максимально надежного энергоснабжения потребителей, взаимодействие с региональными органами МЧС России, органами местного самоуправления, территориальными смежными сетевыми организациями.

В ходе проверок уделяется внимание состоянию резервного запаса на складах, наличию подъездных путей к стратегически важным точкам, укомплектованности персонала спецодеждой, готовности к работе РИСЭ. Особое внимание — организации временных схем энергоснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения и работе горячей линии, позвонив на которую жители региона могут узнать всю необходимую информацию о восстановлении энергоснабжения в реальной ситуации.