В Алтайском крае в два раза выросло количество номеров, куда можно бесплатно позвонить

Номера в формате 8−800 широко используются клиентами, бизнес которых охватывает свыше одного региона — это транспортные компании, розничные сети, интернет-магазины и так далее. Этот телефон подходит для исходящих и входящих звонков. Для клиента вызов на такой номер будет бесплатным.
Валерий Казаченко,
директор Алтайского отделения «МегаФона»:
Как показывает опыт наших клиентов, наличие бесплатного номера 8−800 примерно на 15−20% увеличивает количество входящих звонков потенциальных клиентов. Более того, такой сервис позволяет компаниям с разветвленной структурой организовать единую точку входа, когда отдел продаж, сервиса, рекламы, бухгалтерии доступен по единому запоминающемуся номеру.
Больше всего в Сибири «горячих линий» среди клиентов «МегаФона» в Новосибирске — 30% от общего числа. Это объясняется тем, что там традиционно располагаются крупные региональные компании, представительства российских и международных компаний.
Всего за 2018 год через номера 8−800 сибирских клиентов прошло 4 млн. звонков. Самым активным месяцем по количеству минут стал август, а «месяцем тишины» — июнь, когда бизнес-активность традиционно снижается.