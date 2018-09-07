В Барнауле открылся второй ипотечный центр банка «Открытие»

В Барнауле начал работу ипотечный центр банка «Открытие» — уже второй в Сибирском федеральном округе после новосибирского.

Новая специализированная структура банка «Открытие» будет осуществлять прием заявок, оформление и выдачу ипотечных кредитов жителям столицы Алтайского края. Теперь процесс их обслуживания будет происходить быстрее и большим удобством для клиентов.

Благодаря новой структуре банк также планирует активно развивать партнерские отношения с ведущими региональными агентствами недвижимости и застройщиками, представители которых были приглашены на торжественное открытие центра.

Эльвира Вебер,

управляющий офисом «Барнаульский»:

Для банка «Открытие» ипотека является одним из приоритетных направлений розничного бизнеса, в среднесрочной перспективе мы планируем кратно увеличивать объемы кредитования. Такие прогнозы позволяют делать разнообразие и привлекательные условия ипотечных программ банка, настроенных на различные потребности клиентов, а также текущая рыночная ситуация.

В 2018 году ипотечное кредитование в России демонстрирует высокую динамику, что обусловлено общим снижением процентных ставок и повышением доступности ипотеки. В Сибирском федеральном округе, в который входит Алтайский край, в банке «Открытие» произошел почти 7-кратный рост объемов выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Банк постоянно совершенствует свои ипотечные программы, в т.ч. направленные на повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан. Эльвира Вебер напомнила, что в августе банк «Открытие» в очередной раз снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования, а в сентябре предложил уникальные условия кредитования военнослужащим по программе «Рефинансирование военной ипотеки».

В ближайшее время в линейке продуктов банка «Открытие» появятся новые программы и интересные предложения для различных категорий населения — индивидуальных предпринимателей, собственников бизнеса, а процедура получения кредита и требования к документам существенно упростятся. Специальные предложения, в том числе и по процентной ставке, банк планирует запускать вместе с ключевыми партнерами — участниками рынка недвижимости.

Банк «Открытие» предоставляет кредиты на приобретение строящихся и готовых квартир, на рефинансирование ипотечных кредитов. Действует также «военная ипотека» и программы с использованием материнского капитала.

Подробнее об условиях ипотечных программ банка «Открытие» на сайте www.open.ru; в центрах ипотечного кредитования: г. Барнаул, проспект Социалистический, 117, тел. 8 (3852) 55-58-70; г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 52, тел. 8 (383) 325-10-80, в офисах банка в городах присутствия в Сибирском федеральном округе и по телефону контакт-центра 8−800−700−78−77 (звонок по России бесплатный).