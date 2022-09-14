14 сентября
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В Барнауле откроется центр, где каждый житель региона сможет создавать свой цифровой контент

В Алтайском государственном институте культуры 20 сентября состоится открытие центра прототипирования «Центр цифрового контента».

Центр прототипирования «Центр цифрового контента».

Центр прототипирования — это инновационная площадка для создания цифровых продуктов в области аудио и видеоконтента, графического дизайна, анимации, а также технологий онлайн-трансляций, макетирования и виртуальной реальности. Современное оборудование центра является уникальным для региона — именно это является его ключевым преимуществом.

В центре цифрового контента каждый житель Алтайского края сможет снять профессиональное видео в современной студии, записать песню или аудио-поздравление на высококлассном оборудовании, научится работать с графическим дизайном и анимацией или заказать макет изделия и поработать с оборудованием виртуальной реальности.

Подробнее с услугами центра можно ознакомиться на сайте: центрпрототипирования22.рф

Центр прототипирования «Центр цифрового контента» создан в Алтайском государственном институте культуры в рамках реализации федерального проекта Правительства Российской Федерации под руководством Министерства культуры Российской Федерации.

Открытие центра состоится 20 сентября по адресу: проспект Ленина, 66 (главный вход), начало в 11:00.

Всех гостей мероприятия ждёт полезная и интересная информация о возможностях цифрового контента в современной жизни. Гости мероприятия смогут не только посмотреть и оценить цифровые продукты центра, но и пообщаться с сотрудниками центра, а также обсудить перспективы сотрудничества с руководством инновационной площадки.

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