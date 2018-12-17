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В Барнауле пройдет Новогодняя Ярмарка Вкусной Еды

21, 22 декабря в торговом доме ULTRA пройдет вкусная ярмарка года! Угощения от первоклассных кулинаров, пекарей, кондитеров города!

Новогодняя Ярмарка Вкусной Еды.
Новогодняя Ярмарка Вкусной Еды.
tdultra.ru

Самое время купить сладости к новогоднему столу или для подарков! Расписные пряники, домашний зефир, маршмелоу, капкейки, праздничные леденцы и многое другое!

Приглашаем на ярмарку!

Афиша.
Афиша.
Источник: tdultra.ru
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