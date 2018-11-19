В Барнауле пройдет уникальный мастер-класс «Нестандарт. Делаем маркетинг по-другому»

Мероприятие адресовано для владельцев, собственников, генеральных директоров, директоров по маркетингу, руководителей отделов продаж и маркетинга, бренд-менеджеров и продакт-менеджеров и всех, кто хочет сделать маркетинг по-другому.
В ходе мастер-класса участники разберут стандартные и нестандартные подходы в маркетинге, в том числе 3 ключевых стратегии и 16 целей в маркетинге, получат инструменты для достижения своих бизнес-целей.
Вся представленная информация базируется на маркетинговых коммуникациях, анализе конкурентов, клиентов и элементах позиционирования.
Регистрация и подробности на сайте мероприятия alfabusinessweek.ru