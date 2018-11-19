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В Барнауле пройдет уникальный мастер-класс «Нестандарт. Делаем маркетинг по-другому»

22 ноября 2018 года в Барнауле в ИД «Алтапресс» пройдет мастер-класс Романа Тарасенко, соучредителя и генерального директора Krostu.com, соучредителя Clientomania.com, лектора Клуба Клиентов Альфа-Банка «Нестандарт. Делаем маркетинг по-другому». Мастер-класс проходит в рамках проекта Alfa Business Week при поддержке Альфа-Банка.

Роман Тарасенко.
Роман Тарасенко.
Фото предоставлено организатором

Мероприятие адресовано для владельцев, собственников, генеральных директоров, директоров по маркетингу, руководителей отделов продаж и маркетинга, бренд-менеджеров и продакт-менеджеров и всех, кто хочет сделать маркетинг по-другому.

В ходе мастер-класса участники разберут стандартные и нестандартные подходы в маркетинге, в том числе 3 ключевых стратегии и 16 целей в маркетинге, получат инструменты для достижения своих бизнес-целей.

Вся представленная информация базируется на маркетинговых коммуникациях, анализе конкурентов, клиентов и элементах позиционирования.

Регистрация и подробности на сайте мероприятия alfabusinessweek.ru

Мастер-класс состоится по адресу:

Издательский дом «Алтапресс»

Барнаул, ул. Короленко, д.107

Начало мероприятия в 14.30

Начало регистрации участников в 13.30

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