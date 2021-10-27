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В Барнауле состоится новое шоу «Восстание машин» от Concord Orchestra

Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA отправился в осенний тур по России с новым шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ»: «Восстание машин».

Впереди 64 города, которые увидят нечто совершенно особенное!

Шоу «Восстание машин» от Concord Orchestra.
Шоу «Восстание машин» от Concord Orchestra.
Фото предоставлено организатором.

За последние десятилетия взаимодействие человека и искусственного интеллекта вышло на новый уровень. Возникают этические вопросы о том, как относиться к новой реальности, в которой андроиды станут частью повседневности. Шоу «Восстание машин» предлагает переосмыслить варианты возможного будущего.

Представьте мир, где люди и андроиды существуют в одном пространстве. Идеальные, но хладнокровные существа и эмоциональные, но уязвимые люди. В этом разделённом надвое мире пара влюбленных сталкивается с непростым выбором. Мужчина стал андроидом. Девушка осталась человеком. Теперь ей предстоит сделать выбор: стать андроидом, чтобы быть с ним наравне и жить вместе, или остаться человеком и потерять его навсегда…

Так начинается история, рассказанная в клипе к новому шоу. Он стал своеобразным приквелом того, что можно увидеть на выступлении CONCORD ORCHESTRA.

В 2021 году постановка вышла на новый качественный уровень. Что же изменилось?

  • Во-первых: драматургия шоу проработана таким образом, что за историей двух влюбленных зритель наблюдает в сопровождении тематически подобранного музыкального, визуального и светового оформления. Теперь выступление оркестра больше похоже на театральную постановку с цельным сюжетом, нежели на исполнение кавер-версий известных композиций.
  • Во-вторых: отличительным признаком андроида из «Восстания машин» стала белая вертикальная полоса на лице, присутствующая на всех этапах развития сюжета. Зритель может видеть её в клипе, на всех рекламных материалах, в шоу и в социальных сетях. Для Instagram, к примеру, была создана специальная маска в stories, чтобы каждый мог почувствовать себя героем шоу. Полоса — одновременно символ механической природы андроида и дуальности сочетающихся в нём качеств, поскольку человеческая часть составляет половину сущности.
  • В-третьих: оркестр расширил репертуар и впервые исполнит каверы на хиты групп The Prodigy, A-ha, Savage Garden, U2, OZZY OSBOURNE, Amarante, The Rasmus, Marilyn Manson и Imagine Dragons.
  • В-четвёртых: между композициями были добавлены музыкальные связки для более цельного восприятия. Одна композиция плавно перетекает в другую, гармонично подстраиваясь под единое звучание инструментов.

Кроме того, в каждом городе зрители сами выбирают, по какому сценарию пройдёт вторая часть шоу. Им предложено голосование с выбором: кем стать героине: человеком или андроидом. В зависимости от результатов финал шоу меняется.

Таким образом, в программе «Восстание машин» новым будет всё: композиции, хореография, свет, декорации, эффекты, видео-инсталляции. Неизменными останутся ваш любимый первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA и тот заряд энергии, который мы подарим вам на концертах!

Официальные билеты без комиссий и сборов на сайте concordorchestra.ru

  • Дата: 03 ноября 2021
  • Место: Дворец культуры Моторостроителей
  • Адрес: ул. Германа Титова, 50 а
  • Начало: 19:00

Возрастное ограничение: 12+


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