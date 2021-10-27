В Барнауле состоится новое шоу «Восстание машин» от Concord Orchestra

Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA отправился в осенний тур по России с новым шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ»: «Восстание машин».

За последние десятилетия взаимодействие человека и искусственного интеллекта вышло на новый уровень. Возникают этические вопросы о том, как относиться к новой реальности, в которой андроиды станут частью повседневности. Шоу «Восстание машин» предлагает переосмыслить варианты возможного будущего.

Представьте мир, где люди и андроиды существуют в одном пространстве. Идеальные, но хладнокровные существа и эмоциональные, но уязвимые люди. В этом разделённом надвое мире пара влюбленных сталкивается с непростым выбором. Мужчина стал андроидом. Девушка осталась человеком. Теперь ей предстоит сделать выбор: стать андроидом, чтобы быть с ним наравне и жить вместе, или остаться человеком и потерять его навсегда…

Так начинается история, рассказанная в клипе к новому шоу. Он стал своеобразным приквелом того, что можно увидеть на выступлении CONCORD ORCHESTRA.

В 2021 году постановка вышла на новый качественный уровень. Что же изменилось?

Во-первых: драматургия шоу проработана таким образом , что за историей двух влюбленных зритель наблюдает в сопровождении тематически подобранного музыкального , визуального и светового оформления. Теперь выступление оркестра больше похоже на театральную постановку с цельным сюжетом , нежели на исполнение кавер-версий известных композиций.

драматургия шоу проработана таким образом что за историей двух влюбленных зритель наблюдает в сопровождении тематически подобранного музыкального визуального и светового оформления. Теперь выступление оркестра больше похоже на театральную постановку с цельным сюжетом нежели на исполнение кавер-версий известных композиций. Во-вторых: отличительным признаком андроида из «Восстания машин» стала белая вертикальная полоса на лице , присутствующая на всех этапах развития сюжета. Зритель может видеть её в клипе , на всех рекламных материалах , в шоу и в социальных сетях. Для Instagram , к примеру , была создана специальная маска в stories , чтобы каждый мог почувствовать себя героем шоу. Полоса — одновременно символ механической природы андроида и дуальности сочетающихся в нём качеств , поскольку человеческая часть составляет половину сущности.

отличительным признаком андроида из «Восстания машин» стала белая вертикальная полоса на лице присутствующая на всех этапах развития сюжета. Зритель может видеть её в клипе на всех рекламных материалах в шоу и в социальных сетях. Для Instagram к примеру была создана специальная маска в stories чтобы каждый мог почувствовать себя героем шоу. Полоса — одновременно символ механической природы андроида и дуальности сочетающихся в нём качеств поскольку человеческая часть составляет половину сущности. В-третьих: оркестр расширил репертуар и впервые исполнит каверы на хиты групп The Prodigy , A-ha , Savage Garden , U2 , OZZY OSBOURNE , Amarante , The Rasmus , Marilyn Manson и Imagine Dragons.

оркестр расширил репертуар и впервые исполнит каверы на хиты групп The Prodigy A-ha Savage Garden U2 OZZY OSBOURNE Amarante The Rasmus Marilyn Manson и Imagine Dragons. В-четвёртых: между композициями были добавлены музыкальные связки для более цельного восприятия. Одна композиция плавно перетекает в другую , гармонично подстраиваясь под единое звучание инструментов.

Кроме того, в каждом городе зрители сами выбирают, по какому сценарию пройдёт вторая часть шоу. Им предложено голосование с выбором: кем стать героине: человеком или андроидом. В зависимости от результатов финал шоу меняется.

Таким образом, в программе «Восстание машин» новым будет всё: композиции, хореография, свет, декорации, эффекты, видео-инсталляции. Неизменными останутся ваш любимый первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA и тот заряд энергии, который мы подарим вам на концертах!

Официальные билеты без комиссий и сборов на сайте concordorchestra.ru