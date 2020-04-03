В Барнауле у офиса Сбербанка выстроилась огромная очередь

В один из дежурных офисов Сбербанка в Барнауле клиенты выстроились в огромную очередь. Ситуация, возможно, связана с тем, что в нерабочую неделю в этом кредитном учреждении работают только четыре дежурных офиса, в то же время пенсии перечислены досрочно. В алтайском филиале Сбербанка пояснили, что ситуация, скорее всего, временная, сотрудники банка делают все, чтобы вовремя обслужить людей.

Фото очереди, которая выстроилась в отделение банка на ул. Попова, 73а, опубликовал телеграм-канал «Алтайские крайности». На нем видно, что на улице стоят несколько десятков человек.

Причиной возникновения очереди, вероятно, стало два фактора. Во-первых, в связи с объявлением в стране нерабочей недели пенсии россиянам перечислили досрочно. а около половины алтайских пенсионеров получают пенсии через Сбербанк.

Во-вторых, с 1 по 5 апреля в Барнауле работает лишь четыре отделения Сбербанка. В банке altapress.ru рассказали, что ситуация временная, все сотрудники кредитного учреждения сейчас работают с большим напряжением.

Напомним адреса, по которым работают отделения Сбербанка в Барнауле с 1 по 5 апреля.

Пр. Красноармейский, 58а/1, ул. Новосибирская, 32, ул. Попова, 73а, ул. Чайковского, 29. Дежурные офисы банка функционируют по режиму стандартного рабочего дня.

В алтайском филиале банка также объяснили, что особый график работы офисов пока утвержден только для текущей недели. График на следующую неделю будет также опубликован.

График работы офисов банка можно также уточнить в «Сбербанк Онлайн» и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

8 800 555-55-50.