В Барнауле возобновилось вещание «Юмор FM»

Зона уверенного приема сигнала включает в себя Барнаул, Новоалтайск, а также другие населенные пункты в радиусе до 50 км. Общая численность проживающего на этой территории населения — более 800 тысяч человек.

Концепция «Юмор FM» отражена в слогане «Самое веселое радио». Стоит отметить, что основу формата составляет качественный юмор, а музыкальный формат радиостанции ограничен легкой поп-музыкой, поскольку музыкальная составляющая радиостанции не должна превалировать над юмористической.

«Юмор FM» на частоте 89.2 FM в Барнауле. Радиостанция «Юмор FM» «Юмор FM» на частоте 89.2 FM в Барнауле. Радиостанция «Юмор FM»

Радиостанция «Юмор FM» уже работала в Барнауле с января 2007 г. до лета 2017 г., все это время пользовалась устойчивой популярностью среди горожан.

Эксперты предполагают, что «Юмор FM» в короткие сроки вернет себе слушателей и вновь станет одним из лидеров местного радиоэфира.

Официальный сайт радиостанции — www.veseloeradio.ru

Барнаульская группа «Юмор FM» «ВКонтакте»

Источник: myaltai.com/2018/12/17/55237.html