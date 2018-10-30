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В Барнауле запустили общественную баню, спроектированную кандидатом технических наук: как она выглядит

На минувшей неделе в центре Барнаула открылся комплекс традиционных общественных бань «Центральные бани», новое заведение расположено по адресу — улица Анатолия, 143 и размещено на площади более 1 тыс. квадратных метров.

Комплекс традиционных общественных бань «Центральные бани»
Комплекс традиционных общественных бань «Центральные бани»
архив общественных бань «Центральные бани»

Гордостью комплекса является русская парная, спроектированная кандидатом технических наук, инженером-физиком Владимиром Ляховым. В отделке парной использованы элитные породы сибирских и хвойных пород: осина, кедр, лиственница, а многоуровневая система полков позволяет комфортно разместить в парной до 50 ценителей русской традиционной бани.

Печь в «Центральных банях» также особенная — ее аналоги смонтированы только в Уфе, Махачкале и Санкт-Петербурге. В конструкции печи использовано несколько видов кирпича и более 7 тонн чугуна, который нагревается до температуры свыше 650 градусов.

Кроме того, банный комплекс успешно сочетает всю инфраструктуру для комфортного отдыха и приятного общения: моечное отделение с купелью, просторный бассейн с современной системой очистки воды, кафе с банкетным залом и отдельными ВИП-кабинетами.

«Центральные бани» работают ежедневно, кроме вторника.

Подробная информация и график работы узнайте на официальном сайте комплекса: www.central-bani.ru.

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