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Потребитель

В бутилированной воде опасные вещества

Ученые нашли сотни химических веществ в воде, которая сутки простояла в многоразовой бутылке из пластика. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на исследования Копенгагенского университета.

Вода. Бутылка.
Вода. Бутылка.
pixabay.com.

Среди находок оказались и потенциально опасные для человека вещества. Например, фотоинициаторы. Это эндокринные разрушители и канцерогены.

Также там есть антиоксиданты, разрушители пластика, разделитель антиадгезив и инсектицид диэтилтолуамид.

Всего же из пластика в воду выделилось 400 веществ. Большая часть оказалась неизвестными, их еще предстоит идентифицировать и определить степень токсичности.

Ученые пока не дают точного ответа, вредна ли такая вода или нет. Авторы статьи говорят, что сами предпочтут пользоваться стеклянной бутылкой или той, что сделана из нержавеющей стали.

А ранее диетолог рассказал о вреде минеральной воды.

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