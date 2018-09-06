В День города на главной сцене выберут «Мисс Барнаул-2018»

9 сентября, в День города, в Барнауле традиционно пройдет финал главного конкурса красоты и таланта — «Мисс Барнаул-2018». Его организует модельное агентство «Стиль» при поддежрке администрации города и комитета по делам молодежи.

Красивые и талантливые девушки краевой столицы будут бороться за корону и право представлять Барнаул и Алтайский край на престижных российских и международных конкурсах.

15 красавиц-участниц, прошедших кастинг, уже приступили к репетициям и предварительным испытаниям. Тематические фотосессии, выступление на День молодежи в Парке спорта им. Смертина, увлекательный день в парке-отеле «Солнечный», участие в установлении мирового рекорда самой массовой тренировки в Парке спорта, выступление на сцене Центрального парка — это только часть тех отборочных моментов, где девушки уже проявили себя. Как это проходило, можно посмотреть в официальной группе конкурса Вконтакте.

Ну, а в День рождения Барнаула все гости праздника смогут увидеть необычные выходы участниц: стрит-луки, дефиле в вечерних платьях и даже импровизированную пижамную вечеринку. Кроме того, девушки поучаствуют в интеллект-конкурсе, ответив на каверзные вопросы ведущего.

Основная часть грандиозного шоу начнется в 18.00 и пройдет на сцене Университетского дворика АлтГУ. А имя победительницы вы узнаете в 20.00 на главной сцене на площади Сахарова.

Кроме многочисленных подарков, королева красоты получит официальное право участвовать в главном конкурсе страны — «Мисс Россия-2019». Кстати, в этом году наш город на этом конкурсе представляла «Мисс Барнаул-2014» Мирослава Квашнина. А победительница «Мисс Барнаул-2017», Яна Казанцева, стала второй вице-мисс международного конкурса «Мисс Туризм Евразия-2018».

Кроме того, участницы, проявившие себя ярче всех, представят Алтайский край на престижных российских конкурсах «Мисс Волга», «Мисс туризм России», «Жемчужина Черного моря».

Финалистки предыдущих конкурсов не только успешно показали себя в этих конкурсных проектах, но и участвовали в престижных модных показах, реализовав себя в сфере модельного бизнеса.

Организаторы благодарят за поддержку партнеров конкурса: компанию «Авиафлот», компанию «Российские сети», сеть магазинов «Новэкс», туристический комплес «Басаргино» и других.