В День предпринимательства Альфа-Банк откроет в Барнауле еще один офис будущего

Альфа-Банк открывает в Барнауле второй Phygital офис. Это не классическое банковское отделение. В нем нет традиционных касс, компьютеров и устройств электронной очереди, при этом работа с клиентами происходит максимально оперативно, технологично и комфортно.

Phygital офис — это самый горячий тренд последнего времени, объединяющий цифровые и физические каналы обслуживания.

«Цифра» (digital) дает оперативность, личное общение (physical) — индивидуальный подход к клиенту, а их соединение — синергетический эффект.

На входе посетителя встретит терминал с технологией face ID — он распознает клиента по лицу и пригласит к нему менеджера, который подойдет с ноутбуком и решит задачи.

Необычно и само помещение: в нем свободная планировка, комфортная мебель и… кофе-поинт с несколькими сортами кофе.

Как и все отделения Альфа-Банка, новый офис имеет статус pet friendly. А это значит, что домашнему питомцу клиента как минимум нальют воды.

Офис многофункциональный: предприниматель может провести здесь финансовые встречи и переговоры.

Ирина Бубенко , региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле. Фото Анны Зайковой

«Строительство офиса прошло в сжатые сроки. Мы понимали на сколько важно оперативно сделать ремонтные работы, так как офис обслуживает клиентов премиум класса, которым мы предоставляем качественный банковский сервис. Уверен, что отделение оценят с первого посещения», — отметила региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко.

Новый Phygital офис Альфа-Банка расположен на пр. Ленина, 106. Он заработает в День российского предпринимателя — 26 мая.

Это второй офис такого формата в Барнауле: первый открыли в декабре 2021 года на Павловском тракте, 251а, и он хорошо себя зарекомендовал.

Время работы Phygital офис на пр. Ленина, 106: понедельник-пятница — с 09:00 до 18:00, суббота-воскресенье — выходной.

Справка

Альфа-Банк — один из крупнейших универсальных частных банков в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и более 18,7 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль — $1347 млн.