«Аникс» отметил свой 25-летний юбилей. Как росла и развивалась компания

«1990-е годы были эпохой дефицита. Ключевым фактором успеха на рынке было умение обеспечить собственно наличие товара. Просто чтобы он был. И покупателю доставляло большую радость и удовольствие прийти и увидеть полные витрины, а не пустые полки или очереди».
Юрий Никитин,
генеральный директор ТД «Аникс»:
В те времена выбор поставщиков оставлял желать лучшего. В том числе поэтому «Аникс» вскоре создал оптовое подразделение — компанию «Прайд-А» — и тем самым гарантировал качество товаров и регулярность снабжения своих магазинов.
Название фирмы родилось от фамилии учредителя — Александр Никитин и сыновья.
Больше чем торговая сеть
Не все знают, что «Аникс» — это не только продуктовый ритейлер. Это целый комплекс предприятий. В самом деле, настоящий торговый двор. Интересно, что эта особенность компании стала проявляться с первых лет ее существования.
Так, в 1994 году учредитель «Аникс» создал фирму «Аникс-Холод», которая продает и ремонтирует холодильное оборудование. Сделал он это не потому, что хотел заняться этим бизнесом, — просто уже существующие компании не удовлетворяли потребности его магазинов.
Из года в год предприятие росло и развивалось, расширяло сферы деятельности, присоединяло к себе новые компании, и в итоге стало одним из крупнейших на Алтае холдингов.
Помимо розничной торговли ТД «Аникс» занимается логистикой, общепитом, гостиничным бизнесом, производством полуфабрикатов, выращивает гречиху и даже оказывает финансовые услуги.
Чтобы обеспечить покупателей «живыми» товарами, «Аникс» активно развивает свое производство и собственные торговые марки (СТМ): «Самая цена», «С Алтая на здоровье», «ВкусВО!» и др.
Важные даты в истории «Аникса»
ТД «Аникс» учредил первый в крае акцизный склад и открыл первые магазины в формате «дискаунтер». Кроме того, компания образовала предприятие «БийскТрансСервис» — одно из крупнейших в Сибири транспортных и логистических предприятий.
ТД построил первый собственный распределительный центр площадью более 4 тыс. кв. м.
«Аникс» запускает второй распредцентр площадью уже более 6 тыс. кв. м.
Холдинг создал франчайзинговую сеть «Корзинка» (подробнее о ней читайте в нашем материале.
Розничная сеть «Аникс» вышла за пределы Алтайского края и стала открывать магазины в Новосибирской области, а через год и в Кузбассе.
Компания построила свой самый крупный распределительный центр площадью более 20 тыс. кв. м в Новоалтайске.
- более 160 магазинов;
- 120 тыс. покупателей ежедневно;
- более 5,3 тыс. сотрудников.
В начале 2017 года сотрудники «Аникса» сформулировали миссию компании всего за 16 секунд. Потому что она уже жила в делах компании, ей нужно было всего лишь обрести форму, и она звучит так: «"Аникс» — это для того, чтобы люди решались на лучшую жизнь на своей земле".