«Аникс» отметил свой 25-летний юбилей. Как росла и развивалась компания

25 лет назад никто в « Аниксе » и подумать не мог, что компания будет управлять более чем 160 магазинами с особой философией. Тогда, 7 июня 1993 года, ТД открывал первый магазин «Аникс-107» в Бийске, возле понтонного моста через Бию. Он был прилавочный, площадью меньше 40 кв. метров, и выглядел так:

Как и зачем меняются магазины "Аникс".

«1990-е годы были эпохой дефицита. Ключевым фактором успеха на рынке было умение обеспечить собственно наличие товара. Просто чтобы он был. И покупателю доставляло большую радость и удовольствие прийти и увидеть полные витрины, а не пустые полки или очереди».

Юрий Никитин,

генеральный директор ТД «Аникс»:

В те времена выбор поставщиков оставлял желать лучшего. В том числе поэтому «Аникс» вскоре создал оптовое подразделение — компанию «Прайд-А» — и тем самым гарантировал качество товаров и регулярность снабжения своих магазинов.

Название фирмы родилось от фамилии учредителя — Александр Никитин и сыновья.

Больше чем торговая сеть

Не все знают, что «Аникс» — это не только продуктовый ритейлер. Это целый комплекс предприятий. В самом деле, настоящий торговый двор. Интересно, что эта особенность компании стала проявляться с первых лет ее существования.

Так, в 1994 году учредитель «Аникс» создал фирму «Аникс-Холод», которая продает и ремонтирует холодильное оборудование. Сделал он это не потому, что хотел заняться этим бизнесом, — просто уже существующие компании не удовлетворяли потребности его магазинов.

Из года в год предприятие росло и развивалось, расширяло сферы деятельности, присоединяло к себе новые компании, и в итоге стало одним из крупнейших на Алтае холдингов.

Помимо розничной торговли ТД «Аникс» занимается логистикой, общепитом, гостиничным бизнесом, производством полуфабрикатов, выращивает гречиху и даже оказывает финансовые услуги.

Чтобы обеспечить покупателей «живыми» товарами, «Аникс» активно развивает свое производство и собственные торговые марки (СТМ): «Самая цена», «С Алтая на здоровье», «ВкусВО!» и др.

Как и зачем меняются магазины «Аникс». Анна Зайкова Как и зачем меняются магазины «Аникс». Анна Зайкова Как и зачем меняются магазины «Аникс». Анна Зайкова Как и зачем меняются магазины «Аникс». Анна Зайкова Как и зачем меняются магазины «Аникс». Анна Зайкова Как и зачем меняются магазины «Аникс». Анна Зайкова Как и зачем меняются магазины «Аникс». Анна Зайкова Как и зачем меняются магазины «Аникс». Анна Зайкова Как и зачем меняются магазины «Аникс». Анна Зайкова Как и зачем меняются магазины «Аникс». Анна Зайкова

Важные даты в истории «Аникса»

2001 год ТД «Аникс» учредил первый в крае акцизный склад и открыл первые магазины в формате «дискаунтер». Кроме того, компания образовала предприятие «БийскТрансСервис» — одно из крупнейших в Сибири транспортных и логистических предприятий. Как и зачем меняются магазины «Аникс»? Источник: архив ТД «Антикс»

2002 год ТД построил первый собственный распределительный центр площадью более 4 тыс. кв. м. Как и зачем меняются магазины «Аникс»? Источник: архив ТД «Антикс»

2004 год «Аникс» запускает второй распредцентр площадью уже более 6 тыс. кв. м. Как и зачем меняются магазины «Аникс»? Анна Зайкова

2008 год Холдинг создал франчайзинговую сеть «Корзинка» (подробнее о ней читайте в нашем материале. Как и зачем меняются магазины «Аникс»? Источник: архив ТД «Антикс»

2009 год Розничная сеть «Аникс» вышла за пределы Алтайского края и стала открывать магазины в Новосибирской области, а через год и в Кузбассе. Как и зачем меняются магазины «Аникс»? Источник: архив ТД «Антикс»

2013 год Компания построила свой самый крупный распределительный центр площадью более 20 тыс. кв. м в Новоалтайске. Как и зачем меняются магазины «Аникс»? Анна Зайкова

«Аникс» сегодня — это: более 160 магазинов;

120 тыс. покупателей ежедневно;

более 5,3 тыс. сотрудников.

Р.S. В начале 2017 года сотрудники «Аникса» сформулировали миссию компании всего за 16 секунд. Потому что она уже жила в делах компании, ей нужно было всего лишь обрести форму, и она звучит так: «"Аникс» — это для того, чтобы люди решались на лучшую жизнь на своей земле".

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