В интернет-магазинах начали продавать домашние тесты на коронавирус. Доверять или не доверять?

В одном из крупных российских интернет-магазинов появились в продаже тест-системы, позволяющие в домашних условиях проверить, если ли у нас антитела к COVID-19, переболели ли мы болезнью, вызванной коронавирусом. Выбор их довольно широкий, цены разнообразные, доставка оперативная. Отзывов об этих системах пока маловато. Но кое-что все-таки есть.

Коронавирус ищем самостоятельно

В интернет-магазине можно купить экспресс-тесты на антитела к Covid-19. Теперь такой тест можно сделать в домашних условиях, по одной-двум каплям крови из пальца.

Тест дает результат за 10 минут, обещают разработчики. Он должен показать, переболел ли человек коронавирусной инфекцией. Наличие антител означает, что у него есть иммунитет.

Правда, пока ученые не могут сказать, надолго ли он сформировался. Или, например, защищают ли они организм, перенесший болезнь в легкой или бессимптомной форме.

Медицинский анализ. www.mos.ru

Сколько они стоят

Экспресс-тесты на антитела продаются в разной упаковке. Те, в которых предусмотрен анализ на один раз, стоят от 1,9 тыс. до 4,2 тыс. рублей. Цена зависит от фирмы-изготовителя.

Есть китайские тест-системы (утверждается, что у них есть европейский сертификат качества), есть и швейцарские или корейские (имеется в виду Южная Корея).

Цена упаковки с 25 тест-системами доходит до 55 тыс. (корейского производства). Но есть и упаковки на 10 систем, они дешевле.

Можно ли им доверять

Сами производители утверждают, что у их тестов высокая точность. Хотя не совсем понятно, что они под этим имеют в виду.

Наиболее ясно описал качество своей тест-системы корейский производитель: наш «тест имеет чувствительность 91% и специфичность 97%. Это означает, что у 9% из тех, кто переболел COVID-19, тест будет отрицательным, а у 3% тех, кто не переболел, положительным».

Анализы. Коронавирус. CC0

Что о них говорят покупатели

Отзывов пока мало. В основном все хвалят легкость использования — нужно взять одну-две капли крови из пальца. О вот о качестве есть один отрицательный отзыв.

«Тест показал начальную стадию заболивания. В испуге побежала сдавать кровь на эти же антитела и пришел отрицательный результат. Поэтому теперь не верю в эти тесты, — написала покупательница.

Этот отзыв прокомментировал представитель бренда. Он предположил, что покупательница передержала буферный реагент.

«Наш тест прошел клинические испытания с большим количеством (более 1 тыс. человек), в том числе больных в «Коммунарке», и показал точность определения в 98%. Данный тест один из немногих, получивший разрешение и регистрацию как медицинское изделие», — заверил представитель.

Анализы. Pixabay.com

Что говорят специалисты

В Перми антимонопольная служба увидела рекламу подобных экспресс-тестов на COVID-19, обещающих дать результат за 10 минут. И сочла ее недостоверной.

Антимонпольщики запросили мнение медиков из университета. Те ответили, что пациенты могут делать тесты сами в домашних условиях, если такая возможность есть и срок годности тест-системы не истек.

И все же такие системы подходят лишь для ориентировочного тестирования, поскольку диагноз ставится не путем самодиагностики, а врачом. И обязательно с учетом других факторов (эпиданамнеза, анамнеза заболевания, клинических признаков и результатов других исследований и обследований).

Информация о точности рекламируемых в Перми тестов в 92—99%, по мнению медиков, недостоверна, ибо требует проведения иных анализов и учета других влияющих на постановку диагноза факторов.

В медицинском центре в Барнауле. Altapress.ru

Где такие же тесты делают в Барнауле

В Барнауле тесты на антитела делают несколько медицинских лабораторий. 3 июля краевой Диагностический центр к ним присоединился. Цена — около 1 тыс. рублей (плюс-минус) за один класс антител. Для полноты картины лучше делать анализа на два класса иммуноглобулинов.

Кстати, ученые предупреждают: такие тесты могут дать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Не забывайте об этом и соблюдайте предосторожности.