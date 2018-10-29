В открытом чемпионате «Дом.ru» по Dota 2 разыграют 1 млн рублей

Телеком-оператор «Дом.ru» при поддержке Федерации компьютерного спорта России приглашают поклонников компьютерной игры Dota 2 к участию в открытом чемпионате. Команды, победившие в отборочных соревнованиях, выйдут в финал турнира и поборются за чемпионский титул и призовой фонд в 1 000 000 рублей.

Чемпионат состоит из 2 онлайн-этапов: групповых отборочных игр, которые пройдут с 3 по 25 ноября 2018 года в каждом в федеральном округе, и финала — с 30 ноября по 2 декабря 2018 года. Участвовать может любая команда из 5 человек, возрастное ограничение — 14+. Оставить заявку на участие на первый турнир можно до 3 ноября 2018 года, а задать вопросы организаторам — через чат-канал Discord.

Отборочные соревнования пройдут по олимпийской системе: до победы в одном гейме, финала — до победы в 2 геймах. Каждый федеральный округ разыграет одну квоту в финальный этап. За 1 место команда-победитель получит 500 тысяч рублей, за 2−4 место — 225, 125 и 50 тысяч рублей соответственно.

Андрей Чазов,

директор маркетингу и продукту B2C «Дом.ru»:

Чемпионат по Dota 2 при поддержке ФКС России — основной флагманский проект «Дом.ru» для поклонников компьютерных игр в этом году. Геймеры — одни из самых активных и требовательных пользователей интернета, и мы хотим превосходить их ожидания, оказывать качественный сервис, создавать и предлагать новые услуги для поколения Z, приглашать их на собственные киберспортивные мероприятия, поэтому ждем всех поклонников Dota 2 на нашем турнире. Интернет должен быть качественным, быстрым и стабильным. Мы постоянно над тем, чтобы он был именно таким, какой нужен поклонникам компьютерных игр.

«Федерация компьютерного спорта России с радостью поддержала инициативу „Дом.ru“. Такие проекты, как чемпионат по Dota 2 стимулируют начинающих киберспортсменов относиться к подготовке к соревнованиям со всей серьезностью. Уверен, что среди многочисленной аудитории телеком-оператора есть достойные будущие участники чемпионата, которые покажут отличный результат», — отмечает президент ФКС России Дмитрий Смит.

Организатор чемпионата: компания АО «ЭР-Телеком Холдинг». Сроки проведения мероприятия: с 03.11 18 по 02.12.18.

Всю информацию о выигрышах и подробные условия чемпионата смотрите на сайте Domruchamp.ru.