В России «ужесточат» пошлину на заграничные покупки

Решение совета ЕЭК о снижении таможенных лимитов распространяется только на тех, кто пересекает границу автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, а также пешим ходом.
Кроме того, с Нового года будет действовать и ограничение по весу беспошлинного провоза товаров для личного пользования — 25 кг вместо 50.
Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса. Неуплата грозит административной и уголовной ответственностью.
Эксперты отмечают, что такая мера может ударить по обычным туристам, которые ездят за рубеж на шопинг.