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В России «ужесточат» пошлину на заграничные покупки

С 1 января 2019 года покупки на сумму более €500, привезенные из-за границы, будут облагаться пошлиной. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пояснили, что мера направлена на пресечение «челночного бизнеса». Об этом сообщили «Известия».

Шопинг. Покупки.
Шопинг. Покупки.
СС0

Решение совета ЕЭК о снижении таможенных лимитов распространяется только на тех, кто пересекает границу автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, а также пешим ходом.

Кроме того, с Нового года будет действовать и ограничение по весу беспошлинного провоза товаров для личного пользования — 25 кг вместо 50.

Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса. Неуплата грозит административной и уголовной ответственностью.

Эксперты отмечают, что такая мера может ударить по обычным туристам, которые ездят за рубеж на шопинг.

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