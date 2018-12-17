В России «ужесточат» пошлину на заграничные покупки

С 1 января 2019 года покупки на сумму более €500, привезенные из-за границы, будут облагаться пошлиной. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пояснили, что мера направлена на пресечение «челночного бизнеса». Об этом сообщили «Известия».