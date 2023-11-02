В семье Белых кроликов пополнение

Магазин бытовой химии на розлив предлагает широкий выбор моющих средств для уборки дома и личной гигиены:
- гели для стирки от 12,2 ₽
- кондиционеры для белья от 10,9 ₽
- шампуни от 34 ₽
- гели для душа от 32,2 ₽*
Ждём вас за покупками по адресам:
- ТЦ Норд-Вест, пр. Ленина, 155а
- ТЦ 24-й Сезон, Павловский тракт, 134Б
- ТК Лидер, ул. Шумакова, 46
- ТРЦ Волна, ул. Власихинская улица, 65
- ТД Гора, Змеиногорский тракт, 104п/1
- ТЦ Благодать, ул. Новосибирская, 36
* Цены указаны за 100 г.
https://vk.com/belkrolik.aaltay
https://t.me/belkrolikbrn