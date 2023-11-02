5 ноября
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В семье Белых кроликов пополнение

Сразу две новые точки чистоты открылись в Барнауле.

Сразу две новые точки чистоты открылись в Барнауле.
Сразу две новые точки чистоты открылись в Барнауле.
Фото предоставлено ООО «Полюшко».

Магазин бытовой химии на розлив предлагает широкий выбор моющих средств для уборки дома и личной гигиены:

  • гели для стирки от 12,2 ₽
  • кондиционеры для белья от 10,9 ₽
  • шампуни от 34 ₽
  • гели для душа от 32,2 ₽*

Ждём вас за покупками по адресам:

  • ТЦ Норд-Вест, пр. Ленина, 155а
  • ТЦ 24-й Сезон, Павловский тракт, 134Б
  • ТК Лидер, ул. Шумакова, 46
  • ТРЦ Волна, ул. Власихинская улица, 65
  • ТД Гора, Змеиногорский тракт, 104п/1
  • ТЦ Благодать, ул. Новосибирская, 36

* Цены указаны за 100 г.

https://vk.com/belkrolik.aaltay
https://t.me/belkrolikbrn

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  • ООО «Полюшко»

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