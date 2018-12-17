В текущем году Алтайский филиал РСХБ увеличил выдачу ипотеки на 50%

За 11 месяцев 2018 года объём выданных ипотечных кредитов Алтайского филиала Россельхозбанка превысил 1,7 млрд рублей. Этот показатель на 50% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По состоянию на 1 декабря ипотечный кредитный портфель филиала превысил 4,2 млрд рублей, что составляет 40% от общего розничного портфеля физических лиц.

С помощью ипотечного кредита РСХБ, можно купить квартиру на первичном или вторичном рынках, земельный участок или жилой дом с земельным участком, рефинансировать ипотечный кредит.

Банк уделяет особое внимание социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия военнослужащим, работникам бюджетной сферы, молодым семьям и семьям с детьми.

Ипотека для молодых семей⃰ доступна парам, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет, а также неполным семьям — одного родителя и ребенка/детей, если возраст родителя не превышает 35 лет. Процентная ставка на ипотеку для таких клиентов варьируется от 9,5%. Размер первоначального взноса — от 10% от стоимости квартиры на вторичном рынке недвижимости и не менее 20%, если квартира куплена в новостройке.

Кроме этого, молодым семьям доступна отсрочка по уплате основного долга при рождении ребенка в период действия кредитного договора. Отсрочка действует, начиная с даты рождения малыша, до достижения им возраста 3-х лет.

Более подробная информация: г. Барнаул, пр. Ленина, 80-б, тел.: (3852) 53−63−73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

Полные условия ипотечного кредитования

Целевое использование: приобретение квартиры на вторичном и первичном рынках; приобретение жилого дома с земельным участком; приобретение земельного участка. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита — 20 000 000 рублей. Срок кредита — до 30 лет. Первоначальный взнос: не менее 20% при приобретении квартиры на первичном рынке (новостройка); не менее 10% от стоимости квартиры на вторичном рынке недвижимости. Комиссия за выдачу кредита не взимается. Обеспечение по кредиту — залог приобретенного (построенного) за счет кредитных средств Банка объекта недвижимости. Страхование: обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита; добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика/Созаемщиков (не является обязательным условием предоставления кредита и остается на усмотрение Заемщика/ Созаемщиков). Услуги по страхованию могут быть оплачены за счет кредитных средств. В качестве Созаемщиков по кредиту могут выступать физические лица в количестве не более 3-х человек, в том числе не состоящие в родственной связи с Заемщиком. Супруг (а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве Созаемщика по кредиту. Срок рассмотрения кредитной заявки — до 5 рабочих дней (срок может быть изменен по усмотрению Банка). Срок действия одобренной заявки 90 календарных дней. Порядок предоставления кредита — единовременно (в полной сумме в соответствии с заключаемым кредитным договором).

Процентные ставки, годовых в рублях РФ:

При приобретении квартиры на вторичном рынке и сумме кредита до 3 000 000 руб. процентная ставка для работников бюджетных организаций , зарплатных и «надежных» клиентов Банка составляет 10,00% годовых; иным физическим лицам -10,25%. Для молодых семей работников бюджетных организаций , зарплатных и «надежных» клиентов Банка процентная ставка составляет 09,75% годовых , иным физическим лицам — 10%. При приобретении квартиры на вторичном рынке и сумме кредита 3 000 000 руб. и более , процентная ставка для работников бюджетных организаций , зарплатных и «надежных» клиентов Банка составляет 9,75%; иным физическим лицам — 10,00%. Для молодых семей работников бюджетных организаций , зарплатных и «надежных» клиентов Банка процентная ставка составляет 9,50% годовых , иным физическим лицам — 9,75%. При приобретении квартиры и сумме кредита до 3 000 000 руб. процентная ставка для работников бюджетных организаций , зарплатных и «надежных» клиентов Банка составляет , молодым семьям и иным физическим лицам составляет 10,25% годовых. При приобретении квартиры на первичном рынке и сумме кредита 3 000 000 руб. и более , процентная ставка для работников бюджетных организаций , зарплатных и «надежных» клиентов Банка составляет , молодым семьям и иным физическим лицам составляет 10,00% годовых. При приобретении жилого дома с земельным участком и приобретении земельного участка , сумме кредита в соответствии с условиями предоставления кредитного продукта , процентная ставка для работников бюджетных организаций , зарплатных и «надежных» клиентов Банка составляет 11,50%, иным физическим лицам 12,00%.

Требования к заемщикам: возраст от 21 до 65 лет при условии, что срок возврата кредита по Кредитному договору (Договору об открытии кредитной линии) наступает до исполнения Заемщику 65 лет. Гражданство — РФ. Стаж работы: для физических лиц: не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет; для клиентов, получающих заработную плату на счет, открытый в АО «Россельхозбанк» / имеющих положительную кредитную историю в АО «Россельхозбанк»: не менее 3 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 6 мес. общего непрерывного стажа за последние 5 лет; на клиентов, получающих пенсию на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», требование о наличии общего стажа работы не менее 1 года за последние 5 лет не распространяется. Регистрация — на территории РA по месту жительства или пребывания. Молодая семья: молодая семья — семья, в которой возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет, а также неполная семья, состоящая из одного родителя и ребенка/детей, если возраст родителя не превышает 35 лет.