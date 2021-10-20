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В Wink доступна коллекция новейших индийских фильмов и сериалов от Zee

Видеосервис Wink «Ростелекома» представляет эксклюзивную коллекцию новейших фильмов и сериалов Индии от Zee. Если смотреть круглосуточно, то понадобится около полугода, при этом коллекция постоянно пополняется новинками.

В Wink доступна коллекция новейших индийских фильмов и сериалов от Zee.
В Wink доступна коллекция новейших индийских фильмов и сериалов от Zee.
ПАО «Ростелеком»

Кинотелевизионная индустрия Индии — давно уже не только мелодрамы, причудливо закрученные сюжеты, чарующие танцы и романтические песни о любви. Современные режиссеры снимают все больше социальных драм, исторических лент, детективов, искрометных комедий, артхаусного кино.

«Нашего зрителя связывают с индийским кинематографом давние отношения: фильмы Болливуда, выходившие в советском прокате с 1950-х годов, имели невероятный успех. И сегодня у индийского контента есть армия преданных поклонников. Специально для них мы с партнерами из Zee собрали прекрасную коллекцию индийских кинофильмов и сериалов: от золотой классики до нашумевших и скандальных сериалов последнего времени. У нас представлены только качественные переводы с максимальным уважением к оригиналу. Всех, кто хочет убедиться, что новые сериалы Индии способны удивлять даже искушенного зрителя, мы приглашаем в видеосервис Wink», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Wink также транслирует телеканал Zee TV, в эфире которого представлены самые громкие премьеры из Индии с первоклассным качеством изображения и звука, а также профессиональным переводом и дубляжом. Видеотека канала объединяет картины золотого века Болливуда с Раджем Капуром и современную кинопродукцию: мелодрама или боевик, комедия или триллер — на Zee TV каждый найдет то, что ему по душе.

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