25 февраля -2°C
﻿
Потребитель
9

В январе 2022 года активы банка «Открытие» выросли на 2,9% до 3,3 трлн рублей

Согласно российским стандартам бухгалтерского учета в январе 2022 года регулярные банковские доходы банка «Открытие» увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль банка «Открытие» составила 1 млрд рублей.

Аналитика. Бизнес.
Аналитика. Бизнес.
СС0

В январе 2022 года активы банка «Открытие» выросли на 92,5 млрд рублей (+2,9%) до 3,3 трлн рублей.

Кредитный портфель банка до вычета резервов за январь 2022 года увеличился на 10 млрд рублей (+0,5%) до 2,0 трлн рублей. Объем выданных в январе 2022 года кредитов юридическим лицам составил 93 млрд рублей, что обусловило рост кредитного портфеля юридических лиц до 1,5 трлн рублей (+1%).

За январь 2022 года банк выдал 13 млрд рублей кредитов физическим лицам. С учетом погашений банк сохранил объем портфеля кредитов физ лицам на 1 февраля 2022 года на уровне начала года.

Объем ликвидных активов, включая межбанковские кредиты и операции репо, за январь 2022 года увеличился на 90 млрд рублей до 603 млрд рублей.

Общий объем средств клиентов в январе 2022 года вырос на 90 млрд рублей до 2,5 трлн рублей (+4%) преимущественно за счет роста средств юридических лиц на 84 млрд рублей (+6%) до 1,4 трлн рублей. Объем средств частных клиентов увеличился на 6 млрд рублей (+1%) до 1,1 трлн рублей. Банк сохраняет структуру фондирования с долей текущих средств в портфеле клиентского привлечения 54%.

По итогам января 2022 года банк получил положительный финансовый результат, несмотря на высокий уровень волатильности на финансовых рынках. Чистая прибыль банка «Открытие» составила 1 млрд рублей.

Доходы банка от регулярных операций (чистый процентный и чистый комиссионный доход) в январе 2022 года составили 10 млрд рублей, что на 15% выше результата за аналогичный период 2021 года.

Операционные расходы банка в январе 2022 года увеличились на 13% до 6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в основном за счет планового роста расходов на оплату труда, а также прочих расходов, обеспечивающих деятельность банка, с учетом текущего уровня инфляции.

Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» соблюдает с запасом: по состоянию на 1 февраля 2022 года Н1.0 составил 12,99% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Банк «ФК Открытие» на неконсолидированной основе.

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость