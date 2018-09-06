В Змеиногорском районе станет светлее

Основной объем работ проводится на открытом распределительном устройстве. Здесь четыре масляных выключателя 110 кВ заменят на современные элегазовые, установят новые трансформаторы тока. Современное оборудование отличается повышенной надежностью, компактностью и экологичностью.

Подстанция «Змеиногорская» мощностью 50 мегавольт-ампер (МВА) была построена в 1953 году. Объект снабжает электроэнергией 25 населенных пунктов Змеиногорского района, включая сам районный центр. Качественный состав потребителей: население, 23 школы, 1 больница, 10 детских садов, 32 объекта водоснабжения, 26 котельных и две шахты. Всего — 16 тысяч абонентов.

В результате проведенных работ в рамках реконструкции объекта мощность «Змеиногорской» останется прежней, но существенно повысится надежность энергоснабжения потребителей. Кроме того, модернизация подстанции снимет сетевые ограничения и создаст возможности подключения новых потребителей.

В 2018 году инвестиции «Алтайэнерго» кроме строительства новых объектов, направлены на техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию действующих линий электропередачи (ЛЭП) и подстанций, замену оборудования на объектах электросетевого хозяйства Алтайского края. В этом году завершено строительство электросетевого комплекса «Белокуриха-2». Продолжается строительство ЛЭП и подстанции для энергоснабжения игорной зоны «Сибирская монета». Завершается реконструкция крупнейших подстанций: «Северная» (г.Рубцовск), «Славгородская», «Змеиногорская». В 2018 году произведено строительство, модернизация и реконструкция более 200 километров ЛЭП 0,4 — 10 киловольт. Всего в развитие сетевого комплекса в этом году крупнейшая электросетевая компания края вложит около полутора миллиардов рублей с целью повышения качества и надежности энергоснабжения жителей региона.