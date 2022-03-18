«Алтайэнергосбыт» с момента старта пилотного федерального проекта управления спросом на электроэнергию включился в его реализацию. На сегодняшний день компания наработала опыт и заключила ряд соглашений с предприятиями и организациями Алтайского края. Идея проекта для конечного потребителя заключается в том, что он в определённые часы снижает расход электроэнергии и получает за это вознаграждение. Подробнее об участии в проекте рассказал генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов.

— Валерий Анатольевич , сколько электроэнергии удалось сэкономить вашим потребителям за счет проекта управления спросом?

Валерий Нагорнов АО «Алтайэнергосбыт»

— В первый год участия в проекте наши потребители суммарно снизили электропотребление всего на 0,3 МВт. В 2020-м этот показатель увеличился более чем в 13 раз — до 4 МВт. За 2021 год сэкономлено 4,8 МВт.

Стоит отметить, что каждый потребитель индивидуально определяет параметры снижения энергопотребления, которые он может обеспечить без ущерба для производственного процесса. Снижение потребления осуществляется на период два либо четыре часа минимум один раз, но не более пяти раз в месяц. Потребители АО «Алтайэнергосбыт», принимавшие участие в проекте, за один такой «световой локдаун» выключали до 1 МВт.

— Сказывается ли пандемия на результативности проекта управления спросом?

— Проект стартовал во втором полугодии 2019 года и не снизил темпов в период пандемии, несмотря на то, что, к примеру, в 2020 году отмечалось общее снижение потребления электроэнергии (по нашей компании — на 2,5%, до 4,193 млрд кВт/ч), которое было связано на тот момент с вводимыми ограничениями из-за распространения коронавируса.

— С каким компаниями сотрудничество оказалось наиболее успешным?

— Наиболее длительное сотрудничество по проекту управления спросом у нас сложилось с ООО «Алтайская Бурёнка». Также в числе участников пилотного проекта — ООО «Техстрой», ООО «Ледовый» и ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

С каждым из новых участников проекта мы прорабатываем все нюансы: изучаем график потребления, режимы работы предприятия, производим расчеты, необходимые для выбора оптимального варианта участия потребителя в системе управления спросом.

При этом заключить контракт с «Алтайэнергосбытом» на участие в проекте может как наш клиент, так и потребитель электроэнергии иных поставщиков. А сам контрагент может работать далеко за пределами Алтайского края и Республики Алтай, где сосредоточена наша основная деятельность.

— Какую выгоду получают ваши клиенты от этого проекта?

— Участники процесса, которые занимаются управлением спросом, получают стимулирующие выплаты. Последние предусмотрены как раз для того, чтобы снизить использование ресурса во время высоких цен на него на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Потребитель получает команду от Системного оператора оптового рынка (АО «СО ЕЭС»), снижает свое потребление, что положительно сказывается на загрузке энергосистемы и приводит к снижению цены на оптовом рынке.

Помимо дополнительного денежного заработка участники проекта снижают затраты на приобретение электрической энергии и мощности, поскольку процесс разгрузки осуществляется в те же часы, что используются для расчета мощности, подлежащей оплате потребителем. Процесс рациональной экономии крайне важен для успешного функционирования любого предприятия.

— Каков механизм снижения цены на оптовом рынке в процессе управления спросом?

— Снижение цены на оптовом рынке достигается сокращением спроса на электрическую энергию, которое позволяет сокращать загрузку генерирующего оборудования наиболее дорогих и неэффективных производителей электрической энергии.

— Чем проект интересен «Алтайэнергосбыту»?

— Выступая агрегатором управления спросом, наша компания, как и потребитель, получает дополнительный доход. Он определяется, исходя из уровня комиссии, которая формируется на основе прогнозных данных, позволяющих обеспечить согласованную с потребителем цену.

Также возможность получения дополнительного дохода для потребителей положительно сказывается на лояльности наших клиентов.

Кроме того, привлекая потребителей к управлению спросом, мы вносим вклад в охрану окружающей среды, так как проект направлен в том числе на сокращение выбросов углекислого газа при производстве электрической энергии.